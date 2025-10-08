No tiene minutos en el Corinthians y Félix Torres podría regresar a la LigaPro

Pasó de ser un fijo en la lista de la Selección de Ecuador a no tener minutos en su club, por esto ponen a Félix Torres de regreso en LigaPro. Uno de los grandes del torneo ecuatoriano tiene en planes al central ecuatoriano.

Según medios ecuatorianos, Liga de Quito tiene en planes al central ‘tricolor’ para el 2026. Los ‘albos’ buscan como prioridad un defensor para que sea dupla de nivel de Ricardo Adé.

Los ‘albos’ podrían aprovechar la suplencia de Torres para intentar convencerlo de que vuelva a manera de préstamo. En su momento, Corinthians lo cotizó en más de 3 millones de dólares.

Los cambios de entrenadores afectaron a Torres y pasó de ser titular indiscutible a quedarse en ocasiones fuera de convocatoria. Tuvo sondeos de la MLS, Liga MX y otros clubes de Brasil.

Félix Torres – Ecuador.

En Ecuador, Félix Torres estuvo en Barcelona y se consolidó a corta edad para luego pasar al Santos Laguna llevado por Guillermo Almada. Su última convocatoria fue en el inicio del proceso de Beccacece.

Los números de Félix Torres en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Corinthians, Félix Torres ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha más de 1.000 minutos. El tricolor también ha sonado para un posible regreso a la LigaPro en los siguientes años.

El otro ecuatoriano que ha buscado el Corinthians

Es la segunda vez que el Corinthians pregunta por un ecuatoriano en este cierre de temporada y es que según reportes internacionales el club brasileño sondeó a Leonardo Campana.