El 2026 podría tener a otro de los defensas de la Selección de Ecuador dando el salto a Europa. Félix Torres podría dejar el Corinthians de Brasil para irse a la primera división de España.

El periodista Mateo Maretto da a conocer que el Osasuna y Getafe se fijaron en Torres. El central podría dejar el Brasileirao para ser traspasado a la primera división de España.

Félix Torres sigue siendo uno de los fijos en las convocatorias de la Selección de Ecuador pese a que no juega por el alto nivel de William Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez etc.

Torres pasó al Corinthians luego de que pagaran 3 millones de dólares al Santos Laguna de México, hoy costaría un valor similar. Esa cifra es asumible por los dos clubes españoles mencionados.

Félix Torres era uno de los sueños que tenía tanto Barcelona SC como Liga de Quito, sin embargo la idea del jugador siempre fue quedarse en el exterior y más aún si es en Europa.

Los números de Félix Torres en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Corinthians, Félix Torres ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha más de 1.000 minutos. El tricolor también ha sonado para un posible regreso a la LigaPro en los siguientes años.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirmado: Chelsea fichó al tercer ecuatoriano de su historia: “Es el nuevo William Pacho”

Félix Torres – Selección Ecuador, convocado desde el 2021.

En resumen