Fidel Martínez dejaría Perú para el 2026 ¿vuelve a LigaPro?

Rechazó seguir en LigaPro para regresar al exterior, sin embargo Fidel Martínez podría otra vez tener que cambiar de club. Sport Boys de Perú no lo renovaría y ya hay equipos que lo sondearían.

En Perú están descontentos por el rendimiento del extremo ecuatoriano en los últimos meses, no se terminó de afianzar ni tuvo registros destacados pese a ser titular en varios partidos.

Se hablaba de una renovación tras una racha de encuentros positivos seguidos en septiembre, pero al final no se daría. En Ecuador estuvo a nada de firmar con Emelec, club que no vería con malos ojos su llegada.

Aucas y Vinotinto también lo sondearon, pero con el descenso del segundo, son los ‘Orientales’ los que estarían más cerca de llevárselo. Con las varias salidas en Emelec, sin duda los azules renegociarán.

En México tampoco olvidan a Fidel Martínez, clubes de la Liga Expansión también los sondearon a mitad de año junto a Renato Ibarra. En México tuvo pasos por Xolos y Querétaro.

Sus estadísticas en la última temporada en Ecuador

En lo que va de temporada, Fidel Martínez apenas pudo jugar 10 partidos entre todas las competencias. El delantero solo ha marcado 1 gol. Pero entre todos los partidos, solo suma 405 minutos en cancha. De ahí que, estaba buscando un cambio para su carrera.

Fidel Martínez – Sport Boys 2025.

