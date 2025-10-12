¿Y Emelec? Fidel Martínez la rompió en Perú y ya hay un club interesado

Durante varias semanas sonó como fichaje de Emelec sin embargo el extremo ecuatoriano Fidel Martínez se fue al Sport Boys de Perú. A falta de pocos meses para que se acabe el año, ya hay novedades de su futuro.

En Perú revelan que el club está contento con el rendimiento de Martínez y le ofrecerán un contrato de dos temporadas. La renovación lo alejará definitivamente de un retorno a LigaPro.

Martínez estuvo casi dos meses inactivo al no ser tomado en cuenta en El Nacional sin embargo en Perú se adaptó casi al instante. En Ecuador también lo sondeó Aucas y Orense.

Medios locales señalaban que Emelec iba a hacer el esfuerzo para ficharlo en enero, ahora tendrá que competir con la oferta económica que le hagan en la Liga 1.

Fidel Martínez – Sport Boys.

En este semestre, Fidel Martínez lleva ya 17 partidos jugados, ha anotado 2 goles y ha dado 1 asistencia. En Ecuador fue figura en el 2024 pero perdió protagonismo este año.

Sus estadísticas en la última temporada en Ecuador

En lo que va de temporada, Fidel Martínez apenas pudo jugar 10 partidos entre todas las competencias. El delantero solo ha marcado 1 gol. Pero entre todos los partidos, solo suma 405 minutos en cancha. De ahí que, estaba buscando un cambio para su carrera.