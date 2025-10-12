Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

¿Ahora sí a Emelec? Revelan dónde jugará Fidel Martínez en el 2026

Fidel Martínez dejó plantado a Emelec a mitad de temporada y ahora revelan el club que se lo quedaría para el 2026.

Por Gustavo Dávila

¿Y Emelec? Fidel Martínez la rompió en Perú y ya hay un club interesado
¿Y Emelec? Fidel Martínez la rompió en Perú y ya hay un club interesado

Durante varias semanas sonó como fichaje de Emelec sin embargo el extremo ecuatoriano Fidel Martínez se fue al Sport Boys de Perú. A falta de pocos meses para que se acabe el año, ya hay novedades de su futuro.

En Perú revelan que el club está contento con el rendimiento de Martínez y le ofrecerán un contrato de dos temporadas. La renovación lo alejará definitivamente de un retorno a LigaPro.

Martínez estuvo casi dos meses inactivo al no ser tomado en cuenta en El Nacional sin embargo en Perú se adaptó casi al instante. En Ecuador también lo sondeó Aucas y Orense.

Medios locales señalaban que Emelec iba a hacer el esfuerzo para ficharlo en enero, ahora tendrá que competir con la oferta económica que le hagan en la Liga 1.

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

ver también

Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Fidel Martínez - Sport Boys.

Fidel Martínez – Sport Boys.

¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

ver también

¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

En este semestre, Fidel Martínez lleva ya 17 partidos jugados, ha anotado 2 goles y ha dado 1 asistencia. En Ecuador fue figura en el 2024 pero perdió protagonismo este año.

Publicidad
¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

ver también

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

ver también

Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

Sus estadísticas en la última temporada en Ecuador

En lo que va de temporada, Fidel Martínez apenas pudo jugar 10 partidos entre todas las competencias. El delantero solo ha marcado 1 gol. Pero entre todos los partidos, solo suma 405 minutos en cancha. De ahí que, estaba buscando un cambio para su carrera.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Rechazó a Emelec y esto cobra Fidel Martínez en el fútbol peruano
Fútbol de Ecuador

Rechazó a Emelec y esto cobra Fidel Martínez en el fútbol peruano

Fidel Martínez impacta a todo el Ecuador y es nuevo jugador de Sport Boys en Perú
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez impacta a todo el Ecuador y es nuevo jugador de Sport Boys en Perú

Fidel Martínez tiene nuevo equipo tras rechazar a Emelec y Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez tiene nuevo equipo tras rechazar a Emelec y Liga de Quito

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros
Fútbol de Ecuador

¡¿Deja el PSG?! William Pacho recibe una oferta de 70 millones de euros

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo