FIFA deja de lado a Ecuador a dos meses del Mundial 2026

A falta de dos meses para el Mundial 2026 la FIFA anunció oficialmente la lista completa de los árbitros que estarán en la siguiente Copa del Mundo. La nómina incluye árbitros centrales, jueces de línea y también los que estarán en el VAR.

Una vez más, como reflejo del arbitraje del país, la FIFA no consideró a ningún árbitro ecuatoriano para el torneo. Es la tercera vez consecutiva que no hay ningún representante del país.

Lo llamativo, y preocupante, es que salvo Bolivia y Ecuador, toda Sudamérica tiene al menos algún representante entre los árbitros mundialistas. El último árbitro ecuatoriano presente en un Mundial fue Carlos Vera.

De hecho, Carlos Vera, quién tuvo una larga carrera también importante en arbitraje de clubes, fue parte de la final del Mundial Brasil 2024 entre Argentina y Alemania.

La nómina completa de CONMEBOL para el Mundial incluye 12 árbitros principales, 20 asistentes y siete especialistas en VAR. Los jueces principales designados son Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez (Argentina), Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio (Brasil), Cristian Garay (Chile), Andrés Rojas (Colombia), Juan Gabriel Benítez (Paraguay), Kevin Ortega (Perú), Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

A nivel interno, tanto FEF como LigaPro reconocen las falencias y oportunidades de mejora del arbitraje ecuatoriano, pero también han sufrido problemas como valores pendientes y amenazas de paralizaciones,

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Carlos Vera en la final del Mundial 2014 (a la izquierda de Philipp Lahm).

El último árbitro ecuatoriano en dirigir en un Mundial

El último torneo con presencia ecuatoriana fue Brasil 2014: Carlos Vera, como juez central, y Byron Romero y Christian Lescano, como asistentes. El mismo Vera fue cuarto árbitro en la final entre Alemania y Argentina, y Lescano fue quinto ese día.

En resumen

La FIFA excluyó a los árbitros de Ecuador de la lista oficial para el Mundial 2026 .

excluyó a los árbitros de de la lista oficial para el . Es la tercera vez consecutiva que el arbitraje ecuatoriano no tiene representantes en la Copa del Mundo.

que el arbitraje ecuatoriano no tiene representantes en la Copa del Mundo. Carlos Vera fue el último árbitro del país presente en un Mundial durante la edición 2014.

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