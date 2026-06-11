Los jugadores que dejarán la Selección de Ecuador después del Mundial 2026 y este será su último torneo con 'La Tri'.

Este jueves 11 de junio de 2026 comenzó la Copa del Mundo 2026 y también para muchos jugadores será su último Mundial. Figuras como Messi y Cristiano no volverían a este torneo en 2030, pero también grandes jugadores de Ecuador se despedirán en este torneo.

La Selección de Ecuador llega con la mejor generación de su historia con jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, que brillan en Europa. Pero también lidereados por experimentados que van a su último mundial como Enner Valencia y Hernán Galíndez.

Enner Valencia juega sus últimos partidos con Ecuador

Ya en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Enner Valencia había revelado que no volvería a jugar con Ecuador en estos torneos y que el Mundial sería lo último. Por lo cual, el máximo goleador de ‘La Tri’ en estos torneos con 6 tantos se despide en esta Copa del Mundo.

Enner Valencia juega su último Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Hernán Galíndez también dice adiós a Ecuador en el Mundial 2026

El arquero que se ganó el corazón de los ecuatoriano y la nacionalidad tricolor volverá a tapar en un Mundial, pero también confirmó que su carrera a nivel internacional terminará en este torneo. Ante Argentina en Eliminatorias, también fue su despedida.

Ecuador es una de las selecciones más jóvenes del Mundial 2026

Solo Enner Valencia y Hernán Galíndez son los adiós confirmados que tendrá la Selección de Ecuador, además son los jugadores de mayor edad en el equipo. Ecuador es el segundo equipo con promedio de edad más bajo 26.1 años, solo superado por Costa de Marfil con 25.9 años

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Los partidos que jugará Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador jugará en el Mundial 2026 los siguientes partidos en días y horarios:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6) a las 18H00 de Ecuador

Ecuador vs Curazao (20/6) a las 19H00 de Ecuador

Ecuador vs Alemania (25/6) a las 15H00 de Ecuador

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