FIFA revisará sanción para jugador de la Selección de Ecuador ¿baja para el Mundial?

A falta de más 90 días para la disputa del Mundial 2026, la Selección de Ecuador se enteró que podría haber novedades de la sanción de uno de sus titulares. Moisés Caicedo podría cambiar su castigo gracias a una revisión de la FIFA.

Según el periodista Carlos Víctor Morales, Moisés Caicedo vería su sanción levantada y estará en el debut de la Selección de Ecuador en el Mundial. El comunicador informó que esto vendría por una amnistía desde la FIFA, situación que aplicaría para otros jugadores.

En principio, por reglamento se hablaba de que la amnistía no aplicaba para la doble amarilla que recibió Caicedo contra Argentina en la última jornada de Eliminatorias CONMEBOL.

Se conoce que la FEF presentó una apelación sin mucho optimismo, en dicho partido también vio la roja Nicolás Otamendi. Hace meses se rumoró que FIFA iba a limpiar las tarjetas para que todos lleguen al Mundial con libertad.

El primer partido de Ecuador en el Mundial es contra Costa de Marfil, duelo clave para la clasificación a la siguiente ronda. Los otros dos rivales de la Tri son Alemania y Curazao.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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Moisés Caicedo – Selección Ecuador.

En resumen