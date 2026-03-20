Bombazo: Emelec ganó pero tendrá cambios en la tabla de LigaPro

Emelec empieza a respirar en la tabla de posiciones luego de su victoria ante Independiente del Valle, sin embargo este viernes le dan una nueva noticia al cuadro guayaquileño. El equipo azul podría volver a tener un cambio en la tabla de LigaPro.

Según El Canal del Fútbol y Radio Diblu, LigaPro está analizando la apelación presentada por Emelec y hay altas posibilidades de que le devuelvan los tres puntos. Con esto, los azules subirían aún más puestos y quedarían cerca de los líderes.

Emelec fue sancionado por la FEF debido a valores pendientes a sus acreedores, los mismos que no pudieron ser canceladas a tiempo, el último viernes antes de la disputa del partido.

“Eso está en proceso, como lo dije cuando aparecí como candidato y ahora que estoy como presidente, esperemos que se resuelva pronto a favor de Emelec”, explicó José David Jiménez, presidente del club, a los medios de comunicación hace unos días.

Si Emelec ve la sanción revertida, escalaría hasta el 10mo puesto, empatado en puntos con Liga de Quito y cuatro equipos más. Así, quedaría a solo tres puntos del líder IDV.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugador de Emelec podría dar el salto a Europa ¿titular de Vicente Sánchez?

Emelec lleva dos victorias en LigaPro.

En resumen