El sueldo que Joel Ordóñez ganaría en el Aston Villa si Brujas lo vende a la Premier League

Joel Ordóñez cada vez está más cerca de firmar por el Aston Villa, y sería para ganar una gigante fortuna salarial.

Joel Ordóñez estaría muy cerca de dar el gran salto de su carrera, puesto que, el jugador ecuatoriano entró en una fase definitiva para ser nuevo jugador de Aston Villa en esta temporada. Este movimiento representaría el salto a la Premier League que tanto esperaba el jugador.

Por lo cual, Joel Ordóñez puede dar ese salto que tanto se esperaba para él durante el Mundial y también esto representaría un aumento desde lo económico. El central ecuatoriano pasaría de un salario de miles en Brujas a millones en el Villa.

El sueldo que ganaría Joel Ordóñez en Aston Villa

Ahora mismo en Brujas, Joel Ordóñez está ganando un salario entre 1 y 1.2 millones de dólares. No obstante, con su transferencia a la Premier League este sueldo se vería visiblemente elevado a una cifra cercana a los 3 millones por temporada.

Aston Villa le pagaría este salario a Joel Ordóñez como un promedio de los sueldos que viene pagando el club a sus grandes estrellas. De acuerdo a la Capology, el Villa paga un sueldo 3 millones a Ross Barkley y de 4 millones a Emiliano Buendía; por lo cual, Joel Ordóñez llegaría a ganar ese salario.

Joel Ordóñez es figura en Brujas. (Foto: GettyImages)

El precio que Brujas demanda por Joel Ordóñez

Brujas también estaría dispuesto a vender a Joel Ordóñez siempre y cuando llegue por el jugador ecuatoriano una oferta superior a los 40 millones de euros. El club ya ha mostrado que no es un equipo fácil de convencer y que las negociaciones pueden ser muy largas.

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