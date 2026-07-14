Francisco Egas y su dura acusación contra referentes de Ecuador: “Muchos de los que hablan, se encerraban a tomar tequila”

Francisco Egas, presidente de la FEF, volvió a dejar duras declaraciones contra la generación anterior de seleccionados de Ecuador.

La Selección de Ecuador vuelve a estar en el centro de la polémica luego de unas fuertes declaraciones de Francisco Egas. El presidente de la FEF respondió ante las críticas que venían de jugadores anteriores de la ‘Tri’.

“Muchos de los referentes de esa Selección (2019), que hoy agarran un micrófono y hablan de esta Selección, transportaban tequila con la utilería y alquilaban un cuarto en el mismo hotel para tomar”, dijo en Radio Centro.

No es la primera vez que el actual directivo tiene cruce con algunos jugadores, ya en su momento nombres como Antonio Valencia, Jefferson Montero, Felipe Caicedo entre otros tuvieron cruces de declaraciones.

Justo antes de la llegada de Francisco Egas, hubo un quiebre entre la selección de ese entonces y la hinchada por rumores de indisciplinas en concentraciones y en plenas competencias.

Así mismo señaló que bajo su administración se logró “cambiar esa cultura” y se aumentó el sentido de profesionalidad de los jugadores. Hoy la prioridad de la FEF es buscar nuevo entrenador.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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