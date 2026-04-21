Emelec no vive un gran momento después de sumar otra derrota y de no ganar en los últimos 5 partidos. Por lo cual, se especuló con el futuro de Vicente Sánchez y algunos rumores incluso lo llegaron a poner fuera del ‘Bombillo’. Ante esto, la directiva tomó una decisión.

De acuerdo a la información de De Una, la directiva de Emelec no tiene como ultimátum para Vicente Sánchez el partido contra Técnico Universitario, a jugarse en pocas horas. Incluso ni el partido del fin de semana contra Liga de Quito sería una prueba para el DT.

Recién la directiva de Emelec tomaría una decisión con el entrenador a finales de junio, cuando el campeonato se detenga por el Mundial 2026. El directorio le ha dado total confianza al entrenador uruguayo que necesita volver al camino del triunfo muy rápido.

Vicente Sánchez ha generado diferentes reacciones en Emelec, el DT comenzó muy bien la temporada ganando a Independiente del Valle y mostrando una nueva cara, pero en estos 5 partidos ha sumado ya 4 derrotas y tan solo 1 empate, contra Católica en Quito.

Hay optimismo de que Vicente Sánchez pueda “ayudar” a Emelec a salir de los últimos lugares y antes del parón del Mundial 2026, pueda hacer que su equipo esté peleando en los primeros lugares. El contexto inicial también “justificó” los malos resultados.

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El contrato de Vicente Sánchez en Emelec

A diferencia de otros entrenadores que llegaron a Emelec, Vicente Sánchez tiene contrato hasta mediados de 2027. Ese contrato ya fue una muestra de la confianza de la directiva en el entrenador. De ahí que, de momento ni se piense en su rescisión.

Los entrenadores que ya suenan para Emelec

En el ‘Bombillo’ ya vienen sonando importantes nombres como Pablo Repetto o Alfredo Arias, ambos dirigiendo en Colombia. Sin embargo, ni el club los ha buscado ni los técnicos estarían interesados en un movimiento para el ‘Bombillo’ en este año.

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Datos clave:

Vicente Sánchez tiene contrato vigente con Emelec hasta mediados de 2027 .

tiene contrato vigente con hasta mediados de . La directiva decidirá el futuro del DT a finales de junio de 2026 .

. Emelec registra 4 derrotas y 1 empate en sus últimos cinco partidos disputados.