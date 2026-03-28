Fue arrestado, estuvo en la cárcel, y Emelec tomó una decisión final con Miller Bolaños

Miller Bolaños protagonizó una gran polémica esta semana con su arresto y posterior liberación. El volante ecuatoriano volvió a los entrenamientos con Emelec y ahora el club ha tomado una decisión final, en medio de todos los rumores sobre una posible salida.
Emelec comunicó hace poco que el jugador se vinculaba a la mini-pretemporada en México y que a la interna se analizaría los hechos. Ahora se vio al jugador trabajando con total normalidad, y todo indica, que el club azul decidió mantenerlo pese a la polémica.
Miller Bolaños viene siendo importante en Emelec, en esta temporada, le acabó dando su primera victoria contra Orense con un golazo desde afuera del área. Ahora estará suspendido en 2 partidos, puesto que, se pierde los encuentros ante Deportivo Cuenca y Católica.
Emelec está haciendo esta mini-pretemporada por el escaso trabajo que tuvo antes del comienzo del torneo. La directiva eligió que se muden a la playa de Salinas, justamente pensando en recuperar el mejor nivel para los siguientes partidos.
El jugador de Emelec acabó saliendo libre de la cárcel porque argumentó que rompió el toque de queda por temas de salud de su hijo. Las autoridades acabaron comprobando esa versión y por eso le dieron medidas sustitutivas para dejar la cárcel.
Los números de Miller Bolaños en lo que va de temporada
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En lo que va de temporada, Miller Bolaños ha jugado un total de 5 partidos con la camiseta de Emelec. Solo ha marcado 1 gol no ha dado asistencias. El jugador ecuatoriano lleva en cancha cerca de 300 minutos y firmó un contrato hasta finales de 2027.
El sueldo de Miller Bolaños en Emelec
Como jugador de Emelec, Miller Bolaños tiene un salario cercano a los 10 mil dólares. El jugador estaba ganando el doble, pero decidió bajarse el salario para seguir jugando con el ‘Bombillo’ en esta temporada.
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En síntesis:
- Miller Bolaños salió libre tras argumentar que rompió el toque de queda por salud familiar.
- El volante de Emelec registra un gol en 5 partidos y contrato hasta finales 2027.
- Bolaños estará suspendido y se perderá los encuentros ante Deportivo Cuenca y Católica.