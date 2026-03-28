Fue arrestado, estuvo en la cárcel, y Emelec tomó una decisión final con Miller Bolaños

Miller Bolaños protagonizó una gran polémica esta semana con su arresto y posterior liberación. El volante ecuatoriano volvió a los entrenamientos con Emelec y ahora el club ha tomado una decisión final, en medio de todos los rumores sobre una posible salida.

Emelec comunicó hace poco que el jugador se vinculaba a la mini-pretemporada en México y que a la interna se analizaría los hechos. Ahora se vio al jugador trabajando con total normalidad, y todo indica, que el club azul decidió mantenerlo pese a la polémica.

Miller Bolaños viene siendo importante en Emelec, en esta temporada, le acabó dando su primera victoria contra Orense con un golazo desde afuera del área. Ahora estará suspendido en 2 partidos, puesto que, se pierde los encuentros ante Deportivo Cuenca y Católica.

Emelec está haciendo esta mini-pretemporada por el escaso trabajo que tuvo antes del comienzo del torneo. La directiva eligió que se muden a la playa de Salinas, justamente pensando en recuperar el mejor nivel para los siguientes partidos.

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El jugador de Emelec acabó saliendo libre de la cárcel porque argumentó que rompió el toque de queda por temas de salud de su hijo. Las autoridades acabaron comprobando esa versión y por eso le dieron medidas sustitutivas para dejar la cárcel.

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Los números de Miller Bolaños en lo que va de temporada

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En lo que va de temporada, Miller Bolaños ha jugado un total de 5 partidos con la camiseta de Emelec. Solo ha marcado 1 gol no ha dado asistencias. El jugador ecuatoriano lleva en cancha cerca de 300 minutos y firmó un contrato hasta finales de 2027.

El sueldo de Miller Bolaños en Emelec

Como jugador de Emelec, Miller Bolaños tiene un salario cercano a los 10 mil dólares. El jugador estaba ganando el doble, pero decidió bajarse el salario para seguir jugando con el ‘Bombillo’ en esta temporada.

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En síntesis: