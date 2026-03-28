Tras el empate contra Marruecos: Enner Valencia le manda un mensaje de esperanza a la hinchada de Ecuador

La Selección de Ecuador sumó un empate contra Marruecos, que dejó algunas críticas para varios jugadores, entre ellos Enner Valencia. El goleador ecuatoriano fue cuestionado por los hinchas que reclamaron su participación ofensiva y ahora mandó un mensaje en redes sociales.

Con la experiencia de ser el líder natural de la Selección de Ecuador y su goleador histórico, Enner Valencia escribió: “Jugamos en casa. Madrid es Ecuador. Gracias por el cariño. Este equipo está para grandes cosas”, sentenció ‘Superman’ con sus palabras.

Enner no es el primero es afirmar que la Selección de Ecuador está para grandes cosas, hay otras voces muy importantes que ponen a ‘La Tri’ muy cerca de una buena participación en el Mundial 2026. Ecuador nunca ha podido, por lo menos. jugar cuartos de final en la Copa del Mundo.

Este Mundial de 2026 también será el último de Enner Valencia en su carrera. El goleador ya se despidió en las Eliminatorias, ante Argentina, y ahora está jugando sus últimos partidos con Ecuador, antes de abandonar definitivamente su carrera como seleccionado.

El mensaje de Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que Enner Valencia acabe siendo titular con la Selección de Ecuador para su partido ante Países Bajos. El futbolista viene regresando de una lesión que le impidió comenzar el 2026 con una buena regularidad y eso se viene notando en sus últimos partidos.

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Las estadísticas de Enner Valencia en toda su carrera con la Selección de Ecuador

ver también ¡Cuidado Ecuador! La terrible goleada de Costa de Marfil a 75 días del Mundial 2026

Con la camiseta de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 104 partidos en toda su carrera, siendo un histórico para el fútbol nacional. Marcó 48 goles y dio 15 asistencias. Es el máximo goleador en toda la historia de la Selección de Ecuador.

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En síntesis:

Enner Valencia es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador con 48 goles .

es el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador con . El delantero ha disputado 104 partidos y registra 15 asistencias con la camiseta nacional.

y registra con la camiseta nacional. Ecuador enfrentará a Países Bajos tras el empate ante Marruecos disputado en la ciudad de Madrid.

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