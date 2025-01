Liga de Quito no pudo jugar con algunos de sus refuerzos en la Noche Blanca y entre los elementos que ya estaban fue particularmente criticado Luis Estupiñán. El extremo ecuatoriano tiene chances de ir a otro club del fútbol ecuatoriano para el 2025.

Según medios capitalinos, el Deportivo Cuenca negocia con Liga de Quito por un préstamo del ex Técnico Universitario. Los azuayos ya buscaron en Liga a Alexander Alvarado.

No tuvo muchos minutos en el 2024 y no fue determinante como se esperaba por lo que en lo deportivo ‘Vitamina’ Sánchez podría dar el ok de su salida. A falta de saber si llegarán o no refuerzos.

Ante la salida de Jhojan Julio, parecía que Estupiñán podría afianzarse en las bandas pero tras la llegada de Leonardo Pastrán y Alexander Alvarado quedaría relegado otra vez.

Luis Estupiñán – Liga de Quito vs. Fluminense.

Los otros jugadores que dejarían Liga de Quito

Se conoce que Ricardo Adé, Álex Arce, Jhojan Julio y Brian Ramírez tienen ofertas para dejar Liga de Quito para ir al extranjero.

¿Qué torneos jugará Liga de Quito en 2025?

En 2025, Liga de Quito jugará los siguientes torneos:

Copa Libertadores

Copa Ecuador

LigaPro

Supercopa Ecuador (vs El Nacional campeón de la Copa Ecuador).