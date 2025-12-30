La Copa del Mundo ya está a menos de 6 meses de iniciar. El próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, la Selección de México ante su par de Sudáfrica darán comienzo al certamen que transcurrirá por diferentes fases y que tendrá su finalización el 19 de julio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Para tal competencia, aparecen entre 4 y 5 candidatos. Para muchos, principalmente: España, por ser la vigente campeona de la Eurocopa y finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA; Argentina, puesto que es bicampeona de América y la actual campeona mundial; Francia, finalista tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Y más atrás, Portugal, ganador de la UEFA Nations League; Inglaterra, finalista de la Eurocopa 2024; y Brasil, que a pesar de su presente irregular, es el combinado que más veces alzó el trofeo global (5). Este es el ranking que más se ha visto en medios de comunicación y en opiniones de las principales figuras del mundo de fútbol.

No obstante, Toni Kroos expuso un análisis diferente. Para él, ni la Argentina de Lionel Messi ni la Brasil de Vinícius Júnior, están entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero sí, lo ve a, por ejemplo, Lamine Yamal o Cristiano Ronaldo celebrando en el recinto que se ubica a 11 millas del Time Square de Nueva York. ”Mis candidatos son: España, Portugal, Francia y Marruecos”, respondió el alemán en una conversación que mantuvo para el canal de YouTube de Romário.

Toni Kroos no anduvo con vueltas para criticar el aumento de participantes en la Copa del Mundo

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo contará con 48 participantes. Luego de estar compuesta por 32 seleccionados entre Francia 1998 y Qatar 2022, saltará a esta nueva cifra para Estados Unidos, México y Canadá 2026. E incluso, desde Conmebol ya deslizaron la propuesta de pegar otro salto hacia 64 para la edición que se desarrollará en 2030 en los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Al respecto, Toni Kroos, en la misma entrevista con el astro brasileño, se paró en la vereda de enfrente de la moción que incrementó el número de clasificados: “Estoy en contra del formato de 48 países. Veremos muchos resultados de 5-0 o 6-0 en la fase de grupos; esos no son partidos que los aficionados quieran ver y baja la calidad del torneo”.

