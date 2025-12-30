La inesperada decisión de la FIFA con los premios The Best a partir del 2026

La FIFA anunció un nuevo acuerdo en medio de la Cumbre Mundial del Deporte celebrada este lunes 29 de diciembre, con el que modificará uno de los principales premios del mundo del fútbol. Resulta que la entidad estrechó un lazo con el Consejo de Deportes de Dubái, con quien organizará un nuevo reconocimiento anual, reemplazando así al The Best Awards, que se desarrolló entre 2016 y 2025.

”Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái”, reportó el organismo que regula el fútbol mundial mediante sus canales oficiales.

Asimismo, dejó en claro que estos premios serán los únicos que desarrollará la FIFA a partir de 2026: ”Será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA y reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino”.

Al respecto, Gianni Infantino expresó: ”Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Para cerrar el comunicado, la FIFA aclaró que ”próximamente se revelarán más detalles sobre las categorías de premios, los sistemas de nominación y selección de los premiados y las fechas de la ceremonia”.

La tabla histórica de los The Best FIFA Awards

La FIFA optó por crear sus propios premios para reconocer a los mejores de cada temporada, luego de romper su alianza con France Football para la organización del Balón de Oro (lo coordinaron en conjunto entre 2010 y 2015). Así, en 2016, nacieron los The Best Awards, que no solo reconocen al mejor futbolista del último curso, sino también a la mejor jugadora, al mejor entrenador de equipo masculino y femenino, mejor arquero y al mejor club, entre otras categorías.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA planifica revolucionar la ley del offside en la antesala de la Copa Mundial 2026

ver también Sede del Mundial 2038: la potencia que quiere arrebatarle el sueño a Colombia

Al respecto del galardón principal, Lionel Messi es el máximo ganador con tres estatuillas (2019, 2022 y 2023), seguido por Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Robert Lewandowski (2020, 2021), Luka Modric (2018), Vinícius Junior (2024) y Ousmane Dembélé (2025).