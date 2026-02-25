¿Qué pasa si Barcelona SC empata, pierde o gana contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores?

Barcelona SC enfrentará a Argentinos Juniors con la “obligación” de remontar una llave que perdió 1 a 0 en Guayaquil. El equipo ecuatoriano necesita dar la vuelta si quiere seguir compitiendo a nivel internacional en este 2026. Aunque sea, para asegurar Copa Sudamericana.

Para César Farías y el resto de jugadores de Barcelona SC este partido representa la posibilidad de eliminar los “fantasmas” de una mala temporada. Solo han disputado dos partidos oficiales, pero si se suma los amistosos, el equipo sigue sin demostrar el nivel esperado. Viene de vencer a Técnico Universitario con un gol del ‘Pipa’ Benedetto.

¿Qué pasa si Barcelona SC empata contra Argentinos Juniors?

El empate a Barcelona SC no le sirve en ningún contexto, cualquier resultado de igualdad, condena al equipo amarillo a ser eliminado. En la ida perdió 1 a 0 y eso lo obliga a solo ganar si quiere alargar más la llave o clasificar a la fase 3 del repechaje.

¿Qué pasa si Barcelona SC gana ante Argentinos Juniors?

Si Barcelona SC consigue una victoria debería ser por más de 1 gol de ventaja para clasificar directo a la fase 3. Si solo ganan por 1 gol de ventaja, el partido se terminará definiendo desde los penales. No hay tiempos extras en esta fase de la Copa Libertadores.

ver también Se acabó la felicidad: FIFA confirma una nueva muy mala noticia para Emelec

¿Qué pasa si Barcelona SC pierde ante Argentinos Juniors?

Una derrota terminaría de consumar una crisis para Barcelona SC, puesto que, caer rápido y quedarse sin torneo internacional, condena al equipo amarillo a no jugar nada más que la LigaPro en este año. Además, las críticas y miradas seguramente apuntarán a César Farías.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo le irá a Barcelona SC? ¿Cómo le irá a Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis: