¿Qué canal pasa el Argentinos vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se enfrentan por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, Argentinos Juniors y Barcelona SC. El ‘Ídolo’ llega con un resultado a cuesta, puesto que, no se pudo hacer fuerte de local y acabó perdiendo 1 a 0 en su estadio.

¿Qué canal pasa el partido de Argentinos vs Barcelona SC?

Estos son todos los canales disponibles para ver el partido de Barcelona SC y Argentinos Juniors en Sudamérica:

ESPN, Disney+, Telefe YouTube, Pluto TV

Por otro lado, La ‘Paternal’ estará al tope de su capacidad para este encuentro. El equipo local cuenta con el gran favoritismo para avanzar a la Fase 3 y asegurarse, por lo menos, Copa Sudamericana. El que se queda eliminado no jugará ningún torneo internacional en 2026.

¿Contra qué equipo juega el ganador de Barcelona SC vs Argentinos?

El ganador de esta serie entre Barcelona SC y Argentinos, se acabará enfrentando al ganador de la llave entre Nacional Potosí y Botafogo. El equipo boliviano acabó dando la gran sorpresa después de en la ida conseguir una victoria y tendrá que hacerse fuerte en Brasil.

