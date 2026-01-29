¿Qué canal pasa la Noche Amarilla 2026 y a qué hora empieza el partido?

Este sábado 31 de enero de 2026 se juega la popular ‘Noche Amarilla’ que es la presentación de Barcelona SC. El ‘Ídolo’ presentará ante sus aficionados a sus nuevos jugadores, su nueva indumentaria, su nuevo cuerpo técnico, en lo que marca el comienzo de la temporada.

¿Qué canal pasará la Noche Amarilla 2026?

La Noche Amarilla 2026 será transmitida en exclusiva por la señal de El Canal del Fútbol a nivel nacional y también internacional.

También el evento se podrá seguir a través de Bolavip en su tradicional minuto a minuto del partido en el que Barcelona SC estará enfrentando a Guayaquil City en el Estadio Monumental.

¿A qué hora comienza la Noche Amarilla 2026?

En sus redes sociales, Barcelona SC compartió el cronograma oficial de cómo será la Noche Amarilla 2026. La apertura de puertas del estadio iniciará a las 13H00, pero el partido recién inicia a las 21H00.

¿Por qué no hay estrella invitada para la Noche Amarilla 2026?

A diferencia de los últimos 10 años, Barcelona SC no invitó a un jugador leyenda para que vista sus colores. En esta ocasión, se optó por cuidar el “presupuesto” y no invertir en esta opción para la Noche Amarilla. El club pasa una etapa de reconstrucción económica.

