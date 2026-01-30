Tras la emocionante última fecha de la primera fase de la Champions League, la UEFA sorteó los emparejamientos de los playoffs que definirán los últimos ocho clubes que avanzarán a los octavos de final. Las ubicaciones en la tabla entre el 9° y el 24° puesto ya dejaban parejas para los resolver los emparejamientos.

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica fueron los que integraron los copones para quedar de la siguiente manera:

Real Madrid vs. Benfica

Inter vs. Bodo/Glimt

PSG vs. Mónaco

Newcastle vs. Qarabag

Juventus vs. Galatasaray

Atlético de Madrid vs. Brujas

Atalanta vs. Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

¿Cuándo se juegan los playoffs?

Los partidos de ida de los playoffs se distribuirán entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero. Las revanchas serán una semana más tarde, el 24 y 25 de febrero.

Los ocho ya clasificados a los octavos de final

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City

¿Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions?

La definición de la Orejona en este 2026 será en el Puskas Arena de Budapest, el próximo 30 de mayo, dos semanas antes de que comience el Mundial 2026. Las fechas para el camino hasta la final son las siguientes:

Playoffs: IDA 17 y 18 de febrero | VUELTA 24 y 25 de febrero

IDA 17 y 18 de febrero | VUELTA 24 y 25 de febrero Octavos de final: IDA 10 y 11 de marzo | VUELTA 17 y 18 de marzo

IDA 10 y 11 de marzo | VUELTA 17 y 18 de marzo Cuartos de final: IDA 7 y 8 de abril | VUELTA 15 y 16 de abril

IDA 7 y 8 de abril | VUELTA 15 y 16 de abril Semifinales: IDA 28 Y 29 DE ABRIL | VUELTA 5 y 6 de mayo

IDA 28 Y 29 DE ABRIL | VUELTA 5 y 6 de mayo FINAL: 30 de mayo

