Los cruces de playoffs para clasificar a los octavos de final de la Champions League

La UEFA define los ocho cruces que definirán los clubes que quedarán entre los 16 que seguirán en la lucha por la Orejona.

Por Federico Del Rio

Los playoffs se jugarán en dos semanas: entre el 17 y 25 de febrero.
Tras la emocionante última fecha de la primera fase de la Champions League, la UEFA sorteó los emparejamientos de los playoffs que definirán los últimos ocho clubes que avanzarán a los octavos de final. Las ubicaciones en la tabla entre el 9° y el 24° puesto ya dejaban parejas para los resolver los emparejamientos.

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica fueron los que integraron los copones para quedar de la siguiente manera:

Real Madrid vs. Benfica

Inter vs. Bodo/Glimt

PSG vs. Mónaco

Newcastle vs. Qarabag

Juventus vs. Galatasaray

Atlético de Madrid vs. Brujas

Atalanta vs. Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

¿Cuándo se juegan los playoffs?

Los partidos de ida de los playoffs se distribuirán entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero. Las revanchas serán una semana más tarde, el 24 y 25 de febrero.

Los ocho ya clasificados a los octavos de final

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisboa
  8. Manchester City
¿Cuándo y dónde se disputará la final de la Champions?

La definición de la Orejona en este 2026 será en el Puskas Arena de Budapest, el próximo 30 de mayo, dos semanas antes de que comience el Mundial 2026. Las fechas para el camino hasta la final son las siguientes:

  • Playoffs: IDA 17 y 18 de febrero | VUELTA 24 y 25 de febrero
  • Octavos de final: IDA 10 y 11 de marzo | VUELTA 17 y 18 de marzo
  • Cuartos de final: IDA 7 y 8 de abril | VUELTA 15 y 16 de abril
  • Semifinales: IDA 28 Y 29 DE ABRIL | VUELTA 5 y 6 de mayo
  • FINAL: 30 de mayo
federico del rio
Federico Del Rio
