Ni México ni Emelec: Diogo Bagüí tiene nuevo equipo para 2026

Diogo Bagüí no salió en los mejores términos de Emelec, ya que no renovó su contrato y se marchó sin dejar réditos económicos al club. No obstante, no encontró equipo en México donde se avisaba que era su destino, y ahora se va a un nuevo equipo.

Diogo Bagüí tendría todo listo para llegar a la MLS y vestir los colores del New York Red Bulls. El central ecuatoriano se iría a jugar en Estados Unidos, donde espera repotenciar su carrera. En su mejor momento, llegó a sonar para varios equipos de Europa.

Bagüí ya habría acordado todo para llegar a New York Red Bulls y en las próximas horas el jugador ecuatoriano sería presentado por su nuevo equipo. Asimismo, el exjugador de Emelec llegó a ser considerado uno de los centrales con mayor proyección de todo Ecuador.

Emelec lo intentó renovar en varias ocasiones, pero el jugador decidió salir también por la importante inestabilidad que presenta el club a nivel administrativo. El futbolista incluso ni jugó la última fecha de la LigaPro con la camiseta de Emelec.

Diogo Bagüí es hijo de la leyenda de Emelec, Oscar Bagüí. (Foto: Primicias)

En la LigaPro, Diogo Bagüí también interesó a varios equipos. El central ecuatoriano estuvo en planes de Liga de Quito y Barcelona SC. No obstante, tanto él como su entorno consideraban que la mejor alternativa era ya probar suerte en el extranjero.

Las estadísticas de Bagüí en la temporada 2025 con Emelec

A inicios de temporada, Bagüí no pudo jugar con regularidad en Emelec, ya que estaba lesionado. Acabó la temporada con Emelec, con un total de 4.828 minutos en cancha repartidos en 56 partidos que estuvo jugando con la camiseta del ‘Bombillo’. Llegó a anotar 3 goles.

