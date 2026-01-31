Los nuevos y graves motivos de Emelec para despedir a Guillermo Duró

El futuro de Guillermo Duró está cada vez más lejos de Emelec, ya que, el DT no cuenta para la directiva candidata a ganar las elecciones, la de Cristhian Noboa, pero también por otras polémicas que están saliendo y que cambiarían la imagen del DT para los hinchas.

Se ha revelado que Emelec ha estado fichando a jugadores de la segunda categoría con sueldos muy elevados, de hasta 20 mil dólares, y estos llegarían con la aprobación de Guillermo Duró. El DT es muy reconocido por su trabajo con los fichajes en los diferentes equipos que ha estado.

Estas “polémicas contrataciones” que un directivo firmó con un salario gigante han sorprendido a los hinchas y a todo el público ecuatoriano. Ahora, Emelec ya convocó a elecciones y seguramente el futuro de Duró se confirmaría en las siguientes semanas.

Lo más probable es que Duró deje el cargo y la nueva directiva traiga otro entrenador. No obstante, estas incertidumbres se definirán en las siguientes semanas. El estratega llegó en un momento delicado y terminó siendo clave para salvar del descenso al club.

Guillermo Duró sería “despedido” de Emelec. (Foto: GettyImages)

Guillermo Duró tiene contrato con Emelec hasta finales de 2026 y se reveló que el nuevo contrato del entrenador contemplaba una renovación sin precedentes. Ahora mismo todo es una incertidumbre respecto a lo que pasa en la interna del ‘Bombillo’, ya que el club está “intervenido”.

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Guillermo Duró dirigió a Emelec en un total de 23 partidos entre todas las competencias. El DT sumó 23 victorias, perdió 8 encuentros y empató un total de 3. Estuvo muy cerca de llegar a la final de la Copa Ecuador, pero su equipo cayó en los penales.

El DT que suena para Emelec

De momento, Vicente Sánchez es el nombre que ha sonado para Emelec en el 2026. El DT uruguayo, de importante pasado en México, sería una fuerte opción de la candidatura de Cristhian Noboa.

