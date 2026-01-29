Luego de hablar con James y descartar a Millonarios, Eduardo Luis López habló del nuevo equipo del ‘10’

Cuando todos empezaban a creer que era posible, él salió a desmentir todo. El narrador Eduardo Luis López dio la primicia de que habló con James Rodríguez sobre la supuesta oferta que le hizo Millonarios y, acto seguido, dialogó en exclusiva con BOLAVIP sobre el nuevo equipo del ’10’ colombiano.

Al ver que el periodista Julio Sánchez Cristo, de ‘Caracol Radio’, sostuvo que Millonarios le había hecho una oferta a James que cumplía todas sus expectativas, López no dudó ni un solo instante y le hizo llegar esta información al capitán de la Selección Colombia.

BOLAVIP habló con Eduardo Luis López y, al preguntarle si James Rodríguez ya conoció a Gustavo Serpa (representante del máximo accionista de Millonarios) y Enrique Camacho (presidente de ‘Millos’) afirmó que “no sé si los conoce o no. Lo que sé es que, según me dijeron, no ha habido ninguna oferta para James de parte de Millonarios”.

Eduardo Luis López habló del nuevo equipo de James Rodríguez

Eduardo Luis López habló del nuevo equipo de James. (Foto: X / @EduardoLuisFut y Getty Images)

Luego de desmentir la versión sobre la supuesta oferta de Millonarios y de hablar con el mismísimo James, López le dijo a BOLAVIP sobre el nuevo equipo del ’10’ que debe ser el que “lo haga feliz, el que le dé ritmo para que llegue al equipo que verdaderamente ama, que es la Selección Colombia. Eso es lo que más me importa a mí”.

Tres palabras: La gran pista sobre dónde va a jugar James, según López

Mientras los días pasan y sigue tomando fuerza que James Rodríguez no va a regresar, por ahora, al fútbol de Colombia, Eduardo Luis López solo necesitó de tres palabras, “es lo más probable”, para dar la gran pista de que el volante colombiano jugaría en la MLS, de Estados Unidos.

