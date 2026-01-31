Jhon Durán se metió en planes de Juventus en las últimas horas de este mercado, sin embargo, el colombiano ya salió de la lista. El gigante italiano no ve al ex goleador de Aston Villa como su fichaje de última hora, y en su lugar eligieron a otra opción.

De acuerdo a Fabrizio Romano, Juventus no hará un esfuerzo importante para quedarse con Jhon Durán, sino que en su lugar terminarán eligiendo esperar a lo que pasa con Randal Kolo Muani. El delantero francés podría quedar libre de Tottenham en las siguientes horas.

Durán estaba muy interesado en la posibilidad de dejar Turquía. No obstante, el delantero colombiano tendrá que seguir esperando. No solo se cayó la chance de mudarse a Italia, sino que también desde Europa reportan que no llegaría a Francia.

En Francia también sumó varios interesados como Lille y Rennes, pero esas posibilidades ahora están caídas. Por lo cual, ya con pocas horas de mercado, todo parece indicar que el goleador terminará esta temporada en Fenerbahce y luego vendrá el cambio.

Durán recién fue campeón con el Fenerbahce. (Foto: GettyImages)

Asimismo, también se pudo conocer que Al Nassr, dueño del pase de Durán, también está interesado en vender definitivamente al goleador. Por lo cual, si no es ahora, lo más probable es que después del Mundial 2026, Jhon Jader tenga un nuevo equipo.

Los números de Jhon Durán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

En síntesis:

Jhon Durán quedó fuera de los planes de fichaje de la Juventus de Italia.

quedó fuera de los planes de fichaje de la de Italia. El delantero colombiano registra 5 goles y 3 asistencias en 21 partidos con Fenerbahce .

y en con . La Juventus prioriza contratar a Randal Kolo Muani en lugar del atacante ex Aston Villa.

