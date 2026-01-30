¿Demasiado? Las peticiones de Inter Miami para que Messi jugase en Colombia contra Atlético Nacional

El próximo 31 de enero Lionel Andrés Messi e Inter Miami visitarán Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por el Partido de la Historia. Hablamos del segundo amistoso de los dirigidos de Javier Mascherano en territorio suramericano. Luego llegará el momento de cerrar su gira frente a Barcelona de Ecuador. En las últimas horas se han desvelado las supuestas peticiones del equipo de David Beckham para contar con el argentino en su delegación presente en Medellín.

Según portales como El Colombiano, Messi tendría una suite cercana a los 300 m2 en el hotel Wake de El Poblado de la ciudad de Medellín. Hablamos de la suite más importante del recinto e igualmente donde se contaría con tecnología de punta para que todos los futbolistas del equipo de Miami pudiesen acondicionarse a las complejidades climatológicas que se encontrarán tan lejos de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos detalles en el aire.

Según la información, el equipo de David Beckham en La Florida habría solicitado a los promotores del evento contar con diferentes cámaras hiperbáricas para adaptar sus pulmones a los casi 1500 m de altura sobre los que se encuentra la ciudad de Medellín. Un requisito absolutamente infranqueable pensando en la mejor preparación posible para el encuentro.

A esto se le sumaría igualmente la obligación de que el hotel donde residían Messi y compañía tendría que tener el aire acondicionado puesto de manera continua a 23 °C. Se espera que para el día del encuentro entre Atlético Nacional e Inter de Miami, la temperatura roce entre los 15 y los 20 °C cuando empiece a rodar el encuentro. Se trata de algunas de las peticiones del equipo estadounidense para disputar el Partido de la Historia frente al club más ganador del fútbol colombiano. Ya más del 50% de la boletería se encuentra vendida.

Se viene el segundo partido de Messi en el Atanasio: TW

“El partido nos sirve para prepararnos porque acá, en competencia, vamos a pasar de la temperatura alta a otros climas. Además, vamos a ir a diferentes ciudades, con otra altitud. Eso algunas veces cuesta un poco. Pero nos estamos adaptando de buena manera bajo la orientación de nuestro entrenador y queremos dar espectáculo”, las declaraciones de Maximiliano Falcón a la espera del choque como la gran voz de la previa. Messi y compañía, listos para el segundo asalto del año.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

ver también Después del fracaso en Perú, ¿Messi tampoco llena el estadio en Colombia?