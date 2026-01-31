Es tendencia:
César Farías

César Farías sorprende a todos y se burla de Liga de Quito: “Palo y del bueno…”

Barcelona SC contrató a César Farías, que supo ser campeón de Ecuador en el 2022 con Aucas.

Por Jose Cedeño Mendoza

César Farías le manda este mensaje a Liga de Quito
César Farías hizo historia en el fútbol ecuatoriano después de salir campeón con Aucas en el 2022. El ‘Papá’ es un histórico rival de Liga de Quito, por lo cual, ahora el DT venezolano en Barcelona SC, máximo rival de LDU, les mandó un mensaje que sorprendió a todos.

En redes sociales, se viralizó como César Farías hacía una firma de autógrafos y sorprendió a todos cuando le terminó mandando un mensaje a Liga, al recordar que en LDU no lo deben querer mucho. Esto, seguramente, por aquel campeonato de LigaPro con el ‘Papá’.

La hinchada de Liga no me quiere mucho. ‘Les dio palo profe’, dice una voz cercana. Y del bueno, responde Farías. ahora viene una rivalidad mayor“, comenta el entrenador en medio de las risas de quienes lo rodeaban después de agregar que les “dio palo” a LDU.

La rivalidad entre Liga de Quito y Barcelona SC viene creciendo a pasos agigantados en Ecuador, aunque ninguno de los dos equipos quiere reconocer al otro como un clásico. Este 2026 ha estado “caliente” para ambos desde el mercado de fichajes.

César Farías ya cumple con lo esperado, ya que el DT es muy de declaraciones polémicas como estas, y de aumentar las rivalidades entre los equipos. El estratega venezolano fue también suspendido en Ecuador en 2023, tras agredir a dos futbolistas en medio de un partido.

¿Hasta cuándo tiene contrato César Farías en Barcelona SC?

César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El DT venezolano eligió al ‘Ídolo’, pero está muy pendiente de lo que pase con la Selección de Venezuela. Farías llega con la obligación de avanzar en Libertadores y llegar lejos en LigaPro.

Encuesta

¿Qué equipo crees que tenga mejor temporada?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • César Farías protagonizó un video viral con polémicas declaraciones dirigidas a Liga de Quito.
  • El director técnico venezolano mantiene contrato vigente con Barcelona SC hasta finales de 2026.
  • El estratega fue campeón de la LigaPro en 2022 liderando al club Aucas.
