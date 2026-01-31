Este sábado 31 de enero de 2026 se vive uno de los eventos más importantes para el fútbol ecuatoriano con la ya tradicional Noche Amarilla. Barcelona SC estará enfrentando a Guayaquil City, que llegará al Monumental con Damián Díaz en sus filas.

Para esta Noche Amarilla no hay estrella invitada, sin embargo, es una de las primeras veces que los amarillos terminarán presentando nuevo uniforme, nuevos jugadores y también nuevo cuerpo técnico. Es la primera gran “prueba” de César Farías ante sus aficionados.

