Barcelona SC

EN VIVO Y GRATIS: Barcelona SC vs Guayaquil City por la Noche Amarilla 2026

Barcelona SC enfrenta a Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026, donde también presentan a Darío Benedetto.

Por Jose Cedeño Mendoza

Barcelona SC vs Guayaquil City por la Noche Amarilla 2026
Este sábado 31 de enero de 2026 se vive uno de los eventos más importantes para el fútbol ecuatoriano con la ya tradicional Noche Amarilla. Barcelona SC estará enfrentando a Guayaquil City, que llegará al Monumental con Damián Díaz en sus filas.

Para esta Noche Amarilla no hay estrella invitada, sin embargo, es una de las primeras veces que los amarillos terminarán presentando nuevo uniforme, nuevos jugadores y también nuevo cuerpo técnico. Es la primera gran “prueba” de César Farías ante sus aficionados.

YA HAY GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO EN EL ESTADIO

Las puertas del Monumental abrieron desde las 13H00 y ya hay una gran cantidad de aficionados en el estadio.

¡NOCHE AMARILLA 2026 EN VIVO!

¡Buenas tardes a todos! Iniciamos la cobertura de la 'Noche Amarilla' para el partido entre Barcelona SC y Guayaquil City.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
