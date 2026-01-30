¡Se le quieren cruzar! Barcelona tenía atado a Vitinho y otro grande de LigaPro también lo quiere

Barcelona tiene todo encaminado para sumar al brasileño Vitinho para el 2026, sin embargo ahora la operación tambalea. Con algo de sorpresa se conoce que otro grande de LigaPro también va por el extremo.

Según Radio La Redonda, Liga de Quito presentó una oferta por Vitinho para llevárselo en el 2026. Los ‘albos’ buscan a un carrilero que haga las funciones ofensivas y de marca como hacía Bryan Ramírez.

Se conoce que en lo económico la oferta por Vitinho es mayor de parte de Liga que de Barcelona, pese a que los ‘toreros’ lo tenían apuntado desde hace ya una semana.

Atlético San Luis no lo tiene en cuenta y busca su salida debido a un tema de espacios de extranjeros. Tiago Nunes dio el ok para que se negocie por el jugador.

Otros medios apuntan a que Vitinho tiene ofertas desde su país, que son superiores a lo que ‘albos’ y ‘toreros’ pueden pagar. Justo son los clubes que más refuerzos de renombre han sumado.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Vitinho – San Luis.

