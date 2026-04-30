Este jueves 30 de abril de 2026 se reveló que Barcelona SC tiene un nuevo problema legal. Los amarillos recibieron la notificación de una demanda de Gastón Campi. El central argentino tenía 1 año más de contrato, no le cumplieron y ahora hay que pagar una gran cantidad.

La demanda de Gastón Campi contra Barcelona SC fue aprobada por la FIFA, por lo cual, el jugador argentino debe recibir un pago de 774.400 dólares o los amarillos no podrán inscribir a nuevos jugadores. El futbolista reclama el pago total del contrato que no le cumplieron.

La directiva de Barcelona SC cometió el “grave error” de dejar “libre” al jugador cuando aún tenía contrato. Lo mandaron a buscar nuevo equipo, no se llegó a un acuerdo y ahora Campi reclama el pago total del contrato más un saldo adeudado.

Esta es una cifra importante que tiene que pagar el equipo amarillo lo más rápido posible. Puesto que, ahora mismo está imposibilitado de inscribir a nuevos jugadores en el mercado de transferencias y el club quiere ir al mercado a fichar nuevos jugadores.

Barcelona SC fue demandado por Gastón Campi. (Captura de pantalla)

Campi decidió dejar Barcelona SC para este 2026, pese a que fue uno de los mejores jugadores del equipo amarillo en el 2025. El central tuvo una mala relación con la directiva, como la mayoría de los jugadores que abandonaron el club para este año.

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Los números de Gastón Campi en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Gastón Campi llegó a jugar un total de 37 encuentros entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 2 asistencias. En cancha sumó más de 2.700 minutos; fue de lo más regular en el equipo de Ismael Rescalvo.

¿Dónde juega ahora Gastón Campi?

Ahora mismo el central argentino es jugador de Barracas Central, en su país. El futbolista llegó a este club justamente tras su salida de Barcelona SC.

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En síntesis:

Gastón Campi demanda a Barcelona SC por incumplimiento de contrato este 30 de abril .

demanda a Barcelona SC por incumplimiento de contrato este . La FIFA ordena un pago de 774.400 dólares a favor del futbolista argentino.

ordena un pago de a favor del futbolista argentino. Barcelona SC tiene prohibido inscribir jugadores hasta liquidar la deuda total con el central.