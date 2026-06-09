Se terminaron las dudas: Enner Valencia confirmó si juega o no contra Costa de Marfil en el Mundial 2026

Enner Valencia estaba con molestias, pero ya entrena con normalidad en la Selección de Ecuador.

Enner Valencia es uno de los jugadores más importantes de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. El delantero venía haciendo trabajos diferenciados y no tuvo minutos en los últimos amistosos, pero ahora el jugador finalmente se recuperó.

El delantero de la Selección de Ecuador ya entrenó con normalidad en esta jornada de martes y está listo para debutar en el Mundial. Este regreso supone una noticia fenomenal para ‘La Tri’ porque con esto, estaría listo el once de gala para la Copa del Mundo.

En México, en este semestre, el delantero de la Selección de Ecuador tuvo una actividad importante y llega con ritmo a la copa del mundo, aunque la principal duda siempre será su físico. El futbolista ecuatoriano ya tiene 36 años y este será su último Mundial.

Otro jugador que también se recuperó en esta jornada fue Kevin Rodríguez, ‘La Rola’ también llegó algo lesionado a esta concentración del Mundial y había dudas de su regreso. El jugador no tuvo minutos ante Guatemala y se espera que sea suplente contra Costa de Marfil.

Enner Valencia viene de hacerle gol a Países Bajos en un amistoso. (Foto: GettyImages)

Se espera que nuevamente, Enner Valencia sea importante en el debut de la Selección de Ecuador en un Mundial, el delantero ha marcado en los primeros partidos de ‘La Tri’ en el debut ante Suiza en Brasil 2014 y ante Qatar, en el último Mundial.

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Los números de Enner Valencia en este semestre

Enner Valencia en este semestre jugó 12 partidos con el Pachuca. Marcando 4 goles en más de 600 minutos. Llega con un ritmo muy bueno, con grandes oportunidades de despedirse por todo lo alto en la Selección de Ecuador en su último torneo con esta camiseta.

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