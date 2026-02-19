¿Por qué no juega Gonzalo Plata en la Recopa Sudamericana entre Lanús vs Flamengo?

Este jueves 19 de febrero de 2026 se juega la ida de la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. El equipo brasileño llega como el gran favorito de la llave aunque perdió a Gonzalo Plata. El ecuatoriano no será parte del partido.

¿Por qué no juega Gonzalo Plata en la Recopa Sudamericana?

Gonzalo Plata se pierde la ida del partido de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo porque el tricolor sigue arrastrando la sanción de la tarjeta roja de semifinales de la Copa Libertadores. El ecuatoriano fue castigado por CONMEBOL con 2 partidos sin jugar.

Por lo cual, ‘Platita’ aún debe pagar 1 partido y será en este encuentro. El tricolor ya no pudo ayudar a sus compañeros en la final de la Copa Libertadores, donde se quedó viendo de las gradas y ahora tampoco lo hará en Argentina. Para la vuelta en Brasil está listo.

Gonzalo Plata no jugará en la ida de la Recopa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Flamengo llega como el gran candidato a ganar esta llave y este nuevo trofeo internacional para sus vitrinas. El ‘Fla’ recientemente compró a Lucas Paquetá, por lo cual, tiene una de las plantillas más importantes de todo el continente y mete miedo para la Libertadores de este año.

¿A qué hora juegan y qué canal pasa la Recopa Sudamericana?

ver también No ganó nada con Emelec, lo tuvo peleando el descenso, pero a Leonel Álvarez le deben una fortuna

El partido de ida de la Recopa Sudamericana a jugarse en el estadio de Lanús comenzará desde las 19H30 (Ecuador). El partido se podrá ver por la señal de ESPN 2 y también por el plan premium de Disney+.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Le hará falta Gonzalo Plata a Flamengo? ¿Le hará falta Gonzalo Plata a Flamengo? Ya votaron 0 personas

En síntesis: