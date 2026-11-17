Independiente del Valle sigue sumando jugadores jóvenes para su nuevo plantel en el 2027 y trascendió uno nuevo.

Independiente del Valle no se confía y sigue buscando nombres para reforzar su plantel en el 2027 y tendría en la mira a otro juvenil para subirlo al primer equipo el próximo año.

Luis Lastra, delantero de 15 años, juvenil que ha anotado cerca de 70 goles en 3 temporadas, podría ser uno de los nuevos jóvenes que tendrían su chance en categorías mayores.

Luis Lastra es otro de los jugadores que ascienden desde Independiente Juniors, siguiendo una línea que ya tuvo como protagonistas a Juan Riquelme Angulo, Justin Lerma, Edwin Quintero, Holger Quintero entre otros

En esa zona ofensiva, Independiente del Valle ya cuenta con jóvenes como Yandri Vásquez y Steven Góngora. El club continúa dando oportunidades a sus canteranos para el primer equipo, incluso por encima de la incorporación de futbolistas experimentados o extranjeros.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

Luis Lastra – Independiente Juniors. Foto: IDV.

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En resumen