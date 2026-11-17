Independiente del Valle no se confía y sigue buscando nombres para reforzar su plantel en el 2027 y tendría en la mira a otro juvenil para subirlo al primer equipo el próximo año.
Luis Lastra, delantero de 15 años, juvenil que ha anotado cerca de 70 goles en 3 temporadas, podría ser uno de los nuevos jóvenes que tendrían su chance en categorías mayores.
Luis Lastra es otro de los jugadores que ascienden desde Independiente Juniors, siguiendo una línea que ya tuvo como protagonistas a Juan Riquelme Angulo, Justin Lerma, Edwin Quintero, Holger Quintero entre otros
En esa zona ofensiva, Independiente del Valle ya cuenta con jóvenes como Yandri Vásquez y Steven Góngora. El club continúa dando oportunidades a sus canteranos para el primer equipo, incluso por encima de la incorporación de futbolistas experimentados o extranjeros.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
Luis Lastra – Independiente Juniors. Foto: IDV.
En resumen
- El nuevo diamante de Sangolquí: Fiel a su filosofía institucional, Independiente del Valle no se desespera en el mercado de pases y vuelve a apostar por su inagotable cantera para el 2027; el apuntado para reforzar el ataque es Luis Lastra, un letal delantero de apenas 15 años que ya registra cerca de 70 goles en las últimas tres temporadas con las divisiones formativas.
- El salto definitivo al primer equipo: El joven atacante, quien viene brillando en las filas de Independiente Juniors, será promovido al plantel principal de los ‘Rayados’ para ganarse un lugar en la ofensiva, siguiendo el exitoso y reciente camino de “joyas” de exportación como Juan Riquelme Angulo, Justin Lerma, Yandri Vásquez y Steven Góngora.
- Juventud sobre billetera: La directiva negriazul dejó en claro que su prioridad absoluta es potenciar el desarrollo de sus talentos formados en casa para la zona de ataque, descartando la necesidad de realizar fuertes inversiones económicas en centrodelanteros extranjeros o veteranos de la LigaPro de cara al armado de la próxima temporada.