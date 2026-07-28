Liga de Quito ya trabaja en su nuevo plantel con Gustavo Álvarez y reportan que ya hay contactos con tres nuevos futbolistas.

Liga de Quito ya tiene a su entrenador observando el plantel de cara al cierre de la temporada 2026. Gustavo Álvarez pidió ya tres nombres para reforzar al club, pero solo dos de ellos serían posibles.

Franco Calderón, Justo Giani y Javier Altamirano son los tres jugadores que Gustavo Álvarez habría pedido como fichajes según el periodista Sebas Aconda. Al ser extranjeros los tres, por reglamento LigaPro solo dos pueden llegar en este mercado intermedio.

De los tres, los más factibles de salir son Calderón y Altamirano, los dos son suplentes en la U. de Chile, lo que facilitaría una salida tanto de la parte del club como de los entornos de jugadores.

Calderón es defensa central y se informa que llegaría como recambio de Allala, mientras que Altamirano es el volante ofensivo que el club ‘albo’ viene necesitando hace meses.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

Javier Altamirano, enganche pedido por Gustavo Álvarez. Foto: Getty.

Publicidad

En resumen