La fortuna que acaba de ganar Independiente del Valle tras ser bicampeón de Ecuador

Independiente del Valle se coronó bicampeón del fútbol ecuatoriano y además del prestigio, acaba de sumar un millonario premio.

Era cuestión de tiempo y finalmente se hizo oficial: Independiente del Valle es el campeón ecuatoriano 2026. Los Rayados completaron una temporada en la que fueron superiores de principio a fin y, además del título, aseguraron un millonario ingreso económico.

Con el bicampeonato, Independiente del Valle clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, garantizando tres millones de dólares en premios de CONMEBOL. A esto se sumaría el millón de dólares que el organismo entrega a los campeones de sus torneos sudamericanos.

El conjunto de Sangolquí todavía puede conquistar otro título y sumar más dinero a sus cuentas. IDV es finalista de la Copa Ecuador, donde buscará conseguir el doblete nacional y obtener otros 500 mil dólares correspondientes al premio del campeonato.

Independiente del Valle llegó al hexagonal por el título con más de 15 puntos de ventaja y, pese a los esfuerzos de Macará por descontar diferencias, los ambateños no pudieron alcanzar a los Rayados. El equipo de Sanguinetti también aseguró su presencia en la próxima Libertadores.

Estos ingresos serán importantes para la planificación de Independiente del Valle de cara a 2027, una temporada en la que nuevamente buscará protagonismo internacional. La institución aprovechará su fortaleza económica para armar un plantel competitivo con el objetivo de pelear la Copa Libertadores.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Independiente del Valle celebró el bicampeonato en redes. Foto: IDV

En resumen