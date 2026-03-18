Barcelona también tendrá a un convocado a la Selección de Ecuador

A falta de algunos días para conocer la lista de la Selección de Ecuador, poco a poco se van filtrando convocados. Desde LigaPro, Barcelona también tendrá un jugador convocado.

Según medios locales, Jandry Gómez será llamado por Sebastián Beccacece para los amistosos de marzo, sin embargo será como sparring. Es decir, no estará en los convocados pero si entrenará con el resto del primer plantel.

Es el segundo jugador del Astillero que trasciende que estará convocado, tras Luis Fragozo de Emelec. Ambos juveniles tienen ya varios llamados como sparrings en la Tri.

El tercer convocado revelado este martes fue Moisés Ramírez, aunque el si estará en la nómina final de arqueros junto a Hernán Galíndez. El ex portero de IDV es fijo en las nóminas.

Hinchas de Barcelona piden también la convocatoria de jugadores como Gustavo Vallecilla o Bryan Carabalí, por el buen presente de ambos en la clasificación del equipo en Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador le armó un contrato a Beccacece hasta finales de 2026. Es decir, después del Mundial, el DT aún seguirá ligado a ‘La Tri’. Su futuro también pasa por la elección de presidente de la FEF.

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Jandry Gómez – Barcelona.

En resumen