Independiente del Valle sigue pensando en mejorar su plantel y tiene un nuevo refuerzo para el cierre de la LigaPro.

Independiente del Valle no se relaja en su objetivo de cerrar el año con dos nuevos títulos, pero también comienza a pensar en el armado de su plantilla. Entre las novedades aparece un nuevo refuerzo que podría consolidarse para el cierre de esta temporada y convertirse en una apuesta para 2027.

Independiente del Valle ha sumado a Kelvin Montaño al primer equipo para afrontar el cierre de la temporada. En caso de responder a las expectativas, podría convertirse en una de las primeras incorporaciones de Joaquín Papa para el próximo año.

Montaño se desempeña como extremo y destaca principalmente por su velocidad y capacidad en el uno contra uno. El futbolista ha tenido bastante rodaje durante este año con Independiente Juniors y la categoría sub 20.

Kelvin Montaño es otro de los jugadores que ascienden desde Independiente Juniors, siguiendo una línea que ya tuvo como protagonistas a Juan Riquelme Angulo, Justin Lerma, Edwin Quintero, Holger Quintero entre otros

En esa zona ofensiva, Independiente del Valle ya cuenta con jóvenes como Yandri Vásquez y Steven Góngora. El club continúa dando oportunidades a sus canteranos para el primer equipo, incluso por encima de la incorporación de futbolistas experimentados o extranjeros.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

Publicidad

Kelvin Montaño – Foto: Noss Agency.

En resumen