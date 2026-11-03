Independiente del Valle no se relaja en su objetivo de cerrar el año con dos nuevos títulos, pero también comienza a pensar en el armado de su plantilla. Entre las novedades aparece un nuevo refuerzo que podría consolidarse para el cierre de esta temporada y convertirse en una apuesta para 2027.
Independiente del Valle ha sumado a Kelvin Montaño al primer equipo para afrontar el cierre de la temporada. En caso de responder a las expectativas, podría convertirse en una de las primeras incorporaciones de Joaquín Papa para el próximo año.
Montaño se desempeña como extremo y destaca principalmente por su velocidad y capacidad en el uno contra uno. El futbolista ha tenido bastante rodaje durante este año con Independiente Juniors y la categoría sub 20.
Kelvin Montaño es otro de los jugadores que ascienden desde Independiente Juniors, siguiendo una línea que ya tuvo como protagonistas a Juan Riquelme Angulo, Justin Lerma, Edwin Quintero, Holger Quintero entre otros
En esa zona ofensiva, Independiente del Valle ya cuenta con jóvenes como Yandri Vásquez y Steven Góngora. El club continúa dando oportunidades a sus canteranos para el primer equipo, incluso por encima de la incorporación de futbolistas experimentados o extranjeros.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
Kelvin Montaño – Foto: Noss Agency.
En resumen
- Apuesta juvenil para el remate del año: Con el objetivo de asegurar los dos títulos en disputa y empezar a moldear la plantilla de 2027 bajo las órdenes de Joaquín Papa, Independiente del Valle promovió al primer equipo al extremo Kelvin Montaño, figura destacada durante el año en la categoría sub-20 y en la filial Independiente Juniors.
- Vértigo y desequilibrio por las bandas: El atacante, caracterizado por su velocidad pura y capacidad en el uno contra uno, se sumará a la rotación ofensiva de los ‘Rayados’ para competir internamente por un puesto con jóvenes como Yandri Vásquez y Steven Góngora en la recta final de la temporada.
- Filosofía formativa sobre billetera: Con este ascenso, la institución sangolquileña ratifica su política de priorizar y blindar a las promesas de su inagotable cantera —siguiendo la línea de nombres como Justin Lerma, Edwin Quintero y Juan Riquelme Angulo— por encima de la contratación de fichajes extranjeros de alto costo.