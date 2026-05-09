Hernán Galíndez se manda el partido de su vida y elimina a Boca Juniors con 6 tapadas en el primer tiempo

El portero ecuatoriano se mandó un partidazo en Huracán ante Boca Juniors en La Bombonera.

Hernán Galíndez se mandó un partidazo en los play-off del fútbol argentino con la camiseta de Huracán ante Boca Juniors en La Bombonera. El portero ecuatoriano fue la gran estrella que impidió con hasta 6 atajadas en el primer tiempo que Boca abra el marcador.

6 Tapadas en el primer tiempo de Hernán Galíndez

Solo en el primer tiempo, el portero titular de la Selección de Ecuador se mandó un partidazo y evitó varios goles claros de Boca Juniors. Eso sirvió porque Huracán en ese momento lo estaba ganando por un gol tempranero desde el minuto 5.

¿El primer tiempo de Hernán Galíndez en Boca vs. Huracán?



6️⃣ ¡6 ATAJADAS! pic.twitter.com/hnFIkzPNIK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

En el segundo tiempo le acabaron convirtiendo un insólito gol, puesto que, el portero ecuatoriano salió mal en un tiro libre a despejar la pelota, y esta se estrella en el cuerpo del delantero, aunque se revisó mano, se determinó que fue un gol lícito.

¡¡NO HAY MANO DE GIMÉNEZ Y, LUEGO DE LA REVISIÓN DEL VAR, BOCA LLEGÓ AL AGÓNICO 1-1 ANTE HURACÁN EN LA BOMBONERA!! Por ahora, hay ALARGUE… pic.twitter.com/Jxoe2wYWWy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Para el segundo tiempo, Huracán se supo reponer de aquel gol sobre el final del partido y le pegó a Boca con 2 goles de penal. El ‘Globo’ eliminó a los ‘Xeneizes’ en una nueva sorpresa del campeonato y en una semana para el olvido para los Úbeda, que perdieron contra Barcelona SC en Copa Libertadores.

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Huracán también terminó con 9 jugadores en el partido. El ‘Globo’ se quedó con dos menos tras dos insólitas expulsiones y ahí también apareció Galíndez con la calma y la experiencia para dejar consumir algunos minutos.

Galíndez sonó para Boca y hoy lo elimina

El arquero ecuatoriano en la semana respondió que solo jugará para Huracán mientras esté en Argentina. Y ahora se confirmó su gran compromiso al ser la gran estrella que eliminó a Boca en su propia casa.

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En síntesis:

Hernán Galíndez realizó 6 atajadas claves durante el primer tiempo frente a Boca Juniors.

realizó claves durante el primer tiempo frente a Boca Juniors. El club Huracán eliminó a Boca Juniors en La Bombonera con dos goles de penal.

eliminó a Boca Juniors en La Bombonera con de penal. Huracán finalizó el encuentro con 9 jugadores tras sufrir dos expulsiones durante el partido.