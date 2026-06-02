La Selección de Ecuador le da el 10 a Kendry Páez en el Mundial 2026 y la hinchada explota: “Decadencia…”

Kendry Páez llevará la camiseta número 10 en el Mundial 2026 y eso no gustó nada a los hinchas.

Kendry Páez no es, en este momento, el jugador favorito de la hinchada de la Selección de Ecuador. El jugador ha sido muy criticado por cómo lleva su carrera y por llegar al Mundial con menos ritmo, que otros jugadores que se quedaron fuera.

Ahora la polémica aumentó después de que la Selección de Ecuador oficializó los dorsales con los que cada jugador competirá en el Mundial. El jugador de River Plate acabó recibiendo la camiseta número 10 en una decisión muy cuestionada por los hinchas.

“Jajaja nuestro 10 es … Páez en un mundial, asco y decadencia“. “Solo acá están tan mal usada la 10 de la selección, si no hay quien la use de últimas ni la pongan”. “Nuestro 10 es un tipo que no lo quieren ni en su equipo“. “Tenemos de los peores 7, 9 y 10 de todo el mundial“, fueron algunos de los comentarios.

La realidad de Kendry no es la mejor, y el jugador de Chelsea y River Plate cada vez se aleja más de ese talento que mostró en las primeras apariciones de su carrera. Las polémicas y el bajo nivel, no han dejado que el ecuatoriano regrese a esa versión.

La Tri confirmó los dorsales para el Mundial 2026. (Foto: @LaTri)

Por otro lado, los grandes referentes de la Selección de Ecuador mantienen los números con los que han venido jugando en Eliminatorias. Enner Valencia juega su último Mundial con la 13, Moisés Caicedo usará la 23, mientras que Piero Hincapié tiene la 3 y William Pacho la 6.

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Las participaciones de Ecuador en sus mundiales

Ecuador ya va para su quinto Mundial en toda su historia, pero los resultados no han sido los mejores, y se ha quedado lejos de lo que los hinchas esperaban:

Mundial 2002: eliminado en grupos

eliminado en grupos Mundial 2006; eliminado en 8vos de final

eliminado en 8vos de final Mundial 2014: eliminado en grupos

eliminado en grupos Mundial 2022: eliminado en grupos

Los comentarios de los hinchas en redes sociales:

Estos fueron algunos de los comentarios de los aficionados contra Kendry Páez:

Comentarios contra Páez. (Captura de pantalla)

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Comentarios contra Páez. (Captura de pantalla)

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En síntesis: