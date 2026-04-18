Inter Miami también quiere dar el bombazo en el fútbol ecuatoriano y estaría muy cerca del fichaje de un jugador que quiere el Manchester United y también el FC Barcelona. El club de la MLS incluso ya mandó a sus ojeadores a seguir de cerca al jugador tricolor.

El jugador que interesa al Inter Miami es Juan Riquelme Angulo, de acuerdo a Federación Postera, quien viene destacando en Independiente del Valle. El joven delantero y futuro del balompié ecuatoriano podría llegar a ser dupla de Messi si se concreta este nuevo fichaje para 2026.

Riquelme Angulo incluso ya estaría siendo seguido por ojeadores del Inter Miami que viajaron a Ecuador para verlo. El potente delantero también fue tomado en cuenta por Beccacece, quien lo convocó en varios microciclos y estuvo cerca de debutar con la Selección de Ecuador.

Otro de los equipos muy interesado en Juan Riquelme es Manchester United. Los ‘Diablos Rojos’ de la Premier League vienen siguiendo al delantero ecuatoriano, pero no han movido ficha por su transferencia. Hace meses también sonó para llegar al FC Barcelona.

Angulo viene destacando en IDV. (Foto: El Comercio)

Inter Miami también ya tuvo en sus filas a un jugador ecuatoriano como Allen Obando. El delantero que pasó por Barcelona SC llegó al Inter Miami en la temporada 2025, aunque casi no tuvo minutos, pudo jugar en la MLS junto a Lionel Messi.

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El valor de mercado de Juan Riquelme Angulo

Ahora mismo, Juan Riquelme Angulo tiene un valor de mercado cercano a los 350 mil dólares de acuerdo a Transfermarkt. Sin embargo, la venta del goleador ecuatoriano superaría los 5 millones de euros, de acuerdo a cómo se viene moviendo Independiente del Valle.

¿Jugará el Mundial Juan Riquelme Angulo?

Aunque se ha metido en el microciclo de Sebastián Beccacece en varias ocasiones se ve poco probable que Juan Riquelme Angulo juegue el Mundial con la Selección de Ecuador. Es casi imposible que su nombre se meta en la lista final, porque aún viene creciendo a nivel local.

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En síntesis:

El Inter Miami envió ojeadores a Ecuador para fichar al delantero Juan Riquelme Angulo .

envió ojeadores a Ecuador para fichar al delantero . La transferencia de Angulo desde Independiente del Valle superaría los 5 millones de euros .

desde Independiente del Valle superaría los . El atacante ecuatoriano Allen Obando ya integró la plantilla del club en 2025.