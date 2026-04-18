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Moisés Caicedo

Moisés Caicedo renovó con Chelsea, y ahora recibe la peor noticia en la Premier League

Chelsea se aleja del quinto lugar y de manera insólita empieza a comprometer su participación hasta en la Europa League.

Moisés Caicedo se llevó la peor noticia con Chelsea, pese a su renovación
© GettyImagesMoisés Caicedo se llevó la peor noticia con Chelsea, pese a su renovación

Este sábado 18 de abril de 2026, Chelsea no pudo contra el Manchester United en la Premier League y se llevó una derrota que hipoteca todas sus ilusiones de jugar la próxima edición de la Champions League. Moisés Caicedo llegaba a este partido con un nuevo contrato y estuvo cerca de marcar un golazo.

Sobre el segundo tiempo, Moisés Caicedo probó desde afuera con un remate espectacular y estuvo muy cerca de marcar el tanto del empate en el partido. Sin embargo, este gol no llegó y Chelsea sumó una derrota dolorosa y el momento menos oportuno.

Con esta caída ante Manchester United, y si Liverpool logra vencer a Everton en el Clásico, Chelsea estaría casi afuera de la próxima edición de la Champions League y también compromete sus chances en Europa League. El club se ubica en el sexto lugar con 48 puntos y ahora está a 4 de Liverpool.

Si Liverpool gana su partido y suma otros 3 puntos le sacará 7 a Chelsea y se afianzaría en el quinto lugar con el último cupo a Champions League. Además, a Chelsea se le vienen partidos muy complicados en el calendario y se ve poco probable es que se pueda quedar con el quinto puesto y compromete el sexto, por lo cual, volver a Conference League es una realidad.

Moisés Caicedo fue el capitán del Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo fue el capitán del Chelsea. (Foto: GettyImages)

Para Chelsea sería un “fracaso” total la temporada si no logra conseguir el puesto a Champions. El club de Londres en este año solo puede ganar la FA Cup, pero entrar a Champions League representa un importante ingreso financiero que no se compensa con jugar Europa League.

¿Hasta cuándo renovó Moisés Caicedo con el Chelsea?

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Moisés Caicedo renovó con el Chelsea hasta el año 2033. El jugador ecuatoriano extendió su vínculo por los próximos 7 años con el club y si todo sale, según lo previsto, el volante jugará Europa League o Conference League (nuevamente) en la siguiente temporada.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

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En síntesis:

  • Manchester United venció al Chelsea este sábado 18 de abril de 2026 por Premier League.
  • Moisés Caicedo, capitán del Chelsea, renovó recientemente su contrato con el club hasta 2033.
  • Chelsea ocupa el sexto lugar con 48 puntos, situándose a 4 unidades del Liverpool.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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