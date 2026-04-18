Este sábado 18 de abril de 2026, Chelsea no pudo contra el Manchester United en la Premier League y se llevó una derrota que hipoteca todas sus ilusiones de jugar la próxima edición de la Champions League. Moisés Caicedo llegaba a este partido con un nuevo contrato y estuvo cerca de marcar un golazo.

Sobre el segundo tiempo, Moisés Caicedo probó desde afuera con un remate espectacular y estuvo muy cerca de marcar el tanto del empate en el partido. Sin embargo, este gol no llegó y Chelsea sumó una derrota dolorosa y el momento menos oportuno.

Con esta caída ante Manchester United, y si Liverpool logra vencer a Everton en el Clásico, Chelsea estaría casi afuera de la próxima edición de la Champions League y también compromete sus chances en Europa League. El club se ubica en el sexto lugar con 48 puntos y ahora está a 4 de Liverpool.

Si Liverpool gana su partido y suma otros 3 puntos le sacará 7 a Chelsea y se afianzaría en el quinto lugar con el último cupo a Champions League. Además, a Chelsea se le vienen partidos muy complicados en el calendario y se ve poco probable es que se pueda quedar con el quinto puesto y compromete el sexto, por lo cual, volver a Conference League es una realidad.

Moisés Caicedo fue el capitán del Chelsea. (Foto: GettyImages)

Para Chelsea sería un “fracaso” total la temporada si no logra conseguir el puesto a Champions. El club de Londres en este año solo puede ganar la FA Cup, pero entrar a Champions League representa un importante ingreso financiero que no se compensa con jugar Europa League.

Publicidad

¿Hasta cuándo renovó Moisés Caicedo con el Chelsea?

Moisés Caicedo renovó con el Chelsea hasta el año 2033. El jugador ecuatoriano extendió su vínculo por los próximos 7 años con el club y si todo sale, según lo previsto, el volante jugará Europa League o Conference League (nuevamente) en la siguiente temporada.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

Encuesta¿Hizo bien Moisés Caicedo en renovar con Chelsea? ¿Hizo bien Moisés Caicedo en renovar con Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Manchester United venció al Chelsea este sábado 18 de abril de 2026 por Premier League.

venció al Chelsea este por Premier League. Moisés Caicedo , capitán del Chelsea, renovó recientemente su contrato con el club hasta 2033 .

, capitán del Chelsea, renovó recientemente su contrato con el club hasta . Chelsea ocupa el sexto lugar con 48 puntos, situándose a 4 unidades del Liverpool.