Jandry Gómez deja Barcelona y tiene nuevo club en Europa

Finalmente Jandry Gómez dejará Barcelona SC para dar el salto a Europa, aunque su fichaje a Ucrania se cayó definitivamente.

Barcelona SC podría tener una nueva salida en este cierre de temporada de LigaPro. Los ‘toreros’ podrían concretar finalmente la venta de Jandry Gómez al fútbol del exterior.

Según el periodista Mario Mendoza, Jandry Gómez dará el salto a un club de primera división de Italia. El club mantendrá un 20% del porcentaje de los derechos económicos del jugador.

La idea de su equipo destino sería que cumpla un período de adaptación en la filial, caso similar que pasó con Allen Obando en el Inter Miami o Justin Lerma en el Borussia Dortmund.

En su momento, Gómez fue tasado en 20 millones de dólares, sin embargo su transferencia sería por cerca de 2 millones de dólares por el 80% del pase del futbolista.

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Jandry Gómez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia, siendo números muy bajos para un jugador que en club veían como la “gran joya” a vender.

El club donde apareció Jandry Gómez

Finalmente, Jandry Gómez sigue entrenando en Barcelona SC. Hay una oferta concreta para que el delantero se marche a jugar en Ucrania. Hace poco desde el club comentaron que el jugador iba a estar “separado” como prevención hasta que el movimiento se concrete.

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Gómez apareció en este equipo de la LigaPro

En resumen