Este miércoles 14 de enero de 2026 Janner Corozo ya fue presentado por Liga de Quito como su nuevo jugador. El extremo ecuatoriano dejó una viral imagen que terminó sorprendiendo a los aficionados de su ex equipo, Barcelona SC. Esto por la “burla” que se hizo en cancha.

Mientras Janner Corozo era anunciado en la presentación de los nuevos refuerzos, los aficionados que acudieron al estadio, realizaron importantes cánticos contra el clásico rival. Todo esto, mientras Corozo escuchaba y se reía con los hinchas.

Los cantos eran los ya populares de: “Se ve, se ve, se ve y no se toca, la Libertadores, torero ….”. O el tan cantado en los últimos años: “Campeón, campeón, campeón Liga de Quito, el eterno campeón“, a esta barra sí se unió Corozo.

La llegada de Janner Corozo a Liga de Quito es un nuevo camisetazo en el fútbol ecuatoriano, un camisetazo por el cual, acabaron pagando más de 1 millón de dólares. El delantero tenía la voluntad de salir, pero siempre y cuando se deje un recurso al ‘Ídolo’.

En la próxima temporada, Janner Corozo sería titular en Liga de Quito y supone un salto de calidad muy importante para la delantera de los ‘Albos’. El goleador ecuatoriano viene siendo uno de los delanteros más importantes de los últimos años de la LigaPro.

Las estadísticas de Janner Corozo en Barcelona SC en 2025

En la temporada anterior con la camiseta de Barcelona SC, Janner Corozo jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. Marcó 17 goles y dio 5 asistencias. Estuvo en cancha 3.888 minutos, pero fue uno de los más criticados por los aficionados.

El contrato de Janner Corozo con Liga de Quito

Janner Corozo firmó con Liga de Quito por las próximas 3 temporadas. El delantero ecuatoriano tiene contrato hasta finales de la temporada 2028. Al jugador le queda también un salario cercano a los 20 mil dólares tras dar el salto a LDU.

