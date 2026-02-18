Como esta nueva edición del torneo más prestigioso de la FIFA cuenta con más participantes, cada zona de la fase de grupos se vuelve más heterogénea. Esa es, precisamente, la principal característica del Grupo G, que comprende a representantes de cuatro continentes diferentes, todos con sus propios matices. En este contexto, repasamos la programación de cada integrante de esta zona del Mundial 2026.

Introducción: cómo se juega el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G está integrado por cuatro selecciones con realidades muy distintas: Bélgica (Europa) Egipto (África), Irán (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía) se batirán a duelo en formato ‘todos contra todos’. Los dos equipos que sumen más puntos clasificarán a dieciseisavos de final, y el tercero debe hacer un buen papel ya que los mejores terceros de los grupos también califican.

Todos los encuentros de este Grupo G tendrán lugar en la costa del Pacífico, específicamente en Los Ángeles y Seattle en Estados Unidos, y en Vancouver, en Canadá. Son seis partidos en todas los que se jugarán, repartidos en tres jornadas de dos juegos cada uno, y se llevarán a cabo el 15, 21 y 26 de junio, donde se definirá la suerte de cada participante.

Fixture completo del Grupo G del Mundial 2026: fechas, sedes y horarios

Esta sección reúne el calendario cronológico del Grupo G con día, estadio, ciudad, hora local y conversión horaria para los principales países de Latinoamérica. Consulta la tabla a continuación para tener toda la información en un solo lugar.

Partido Fecha Sede Hora ET Hora México Hora Argentina Bélgica vs. Egipto Lunes 15 de junio Estadio Seattle 15:00 14:00 17:00 Irán vs. Nueva Zelanda Lunes 15 de junio Estadio Los Ángeles 21:00 20:00 23:00 Bélgica vs. Irán Domingo 21 de junio Estadio Los Ángeles 15:00 14:00 17:00 Nueva Zelanda vs. Egipto Domingo 21 de junio Estadio Vancouver 21:00 20:00 23:00 Egipto vs. Irán Viernes 26 de junio Estadio Vancouver 23:00 22:00 01:00 Bélgica vs. Nueva Zelanda Viernes 26 de junio Estadio Seattle 23:00 22:00 01:00

La última jornada del Grupo G se juega el viernes 26 de junio, con ambos partidos simultáneos para garantizar equidad competitiva, tal como establece el reglamento FIFA. De este modo, se evita que uno u otro equipo sea favorecido deportivamente o especule con el resultado ajeno.

Cuándo juega cada selección del Grupo G del Mundial 2026:

Para identificar rápidamente el calendario de cada equipo en la Copa del Mundo de mitad de año, ordenamos cada uno de los encuentros de cada selección con sus respectivos detalles. Cada país disputa tres partidos en la fase de grupos.

Bélgica – partidos y horarios:

Los ‘Diablos Rojos’ llegan como favoritos del grupo, disputan su decimoquinto mundial y cuarto consecutivo, y su mejor resultado histórico fue el tercer puesto en Rusia 2018:

Bélgica vs. Egipto – lunes 15 de junio en Seattle (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG)

– lunes 15 de junio en Seattle (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG) Bélgica vs. Irán – domingo 21 de junio en Los Ángeles (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG)

– domingo 21 de junio en Los Ángeles (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG) Bélgica vs. Nueva Zelanda – viernes 26 de junio en Seattle (23:00 ET, 22:00 MEX, 01:00 ARG)

Egipto – partidos y horarios:

Los ‘Faraones’ participan por cuarta vez en un mundial tras 1934, 1990 y 2018, fueron el primer país africano en clasificar a uno, pero aún buscan su primera victoria en el torneo:

Egipto vs. Bélgica – lunes 15 de junio en Seattle (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG)

– lunes 15 de junio en Seattle (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG) Egipto vs. Nueva Zelanda – domingo 21 de junio en Vancouver (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG)

– domingo 21 de junio en Vancouver (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG) Egipto vs. Irán – viernes 26 de junio en Vancouver (23:00 ET, 22:00 MEX, 01:00 ARG)

Irán – partidos y horarios:

Los ‘Persas’ llegan a su séptimo mundial, pero con un dato preocupante: nunca ha superado la primera fase en seis participaciones (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022):

Irán vs. Nueva Zelanda – lunes 15 de junio en Los Ángeles (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG)

– lunes 15 de junio en Los Ángeles (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG) Irán vs. Bélgica – domingo 21 de junio en Los Ángeles (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG)

– domingo 21 de junio en Los Ángeles (15:00 ET, 14:00 MEX, 17:00 ARG) Irán vs. Egipto – viernes 26 de junio en Vancouver (23:00 ET, 22:00 MEX, 01:00 ARG)

Nueva Zelanda – partidos y horarios:

Los ‘All Whites’ buscan protagonismo en un grupo donde deberán pelear cada punto para soñar con la clasificación, pero llegan con toda su ilusión y fe:

Nueva Zelanda vs. Irán – lunes 15 de junio en Los Ángeles (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG)

– lunes 15 de junio en Los Ángeles (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG) Nueva Zelanda vs. Egipto – domingo 21 de junio en Vancouver (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG)

– domingo 21 de junio en Vancouver (21:00 ET, 20:00 MEX, 23:00 ARG) Nueva Zelanda vs. Bélgica – viernes 26 de junio en Seattle (23:00 ET, 22:00 MEX, 01:00 ARG)

Dónde ver en TV y streaming los partidos del Grupo G del Mundial 2026:

En Sudamérica, incluido Argentina, la pantalla que se hará cargo de transmitir todos los compromisos será la cadena internacional de DSports. La misma permitirá a los fanáticos seguir por su pantalla o por su plataforma DGo los juegos de esta zona y de toda la competición. Los canales Telefé y TyC Sports han anunciado que televisarán algunos juegos, pero aún no revelaron su paquete.

En México, todos los enfrentamientos de esta zona de la fase de grupos se podrán sintonizar en vivo y en directo a través de ViX Premium. La plataforma online de pago cuenta con la totalidad de los juegos de la Copa del Mundo. Señales populares y gratuitas de televisión abierta como Canal 5 y TUDN pasarán algunos partidos eventuales, pero todavía no confirmaron cuáles de ellos.

Formato del Mundial 2026 y camino del Grupo G a 16avos de final:

El mundial 2026 marca un cambio histórico en el formato de la competencia. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos, cada zona tendrá cuatro equipos compitiendo por avanzar. Así, todos juegan por algo en estos tres primeros partidos.

Sistema de clasificación del Grupo G:

1.º y 2.º lugar: Clasifican automáticamente a dieciseisavos de final.

Clasifican automáticamente a dieciseisavos de final. 3.º lugar: Puede avanzar si queda entre los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Puede avanzar si queda entre los ocho mejores terceros de los doce grupos. 4.º lugar: Queda eliminado del torneo en fase de grupos.

Posibles cruces de equipos del Grupo G en dieciseisavos de final:

El 1º del Grupo G jugará en Seattle el 1 de julio contra un tercero proveniente de los grupos A, E, H, I o J.

El 2º del Grupo G jugará en Dallas el 3 de julio ante el segundo del Grupo D.

El 3° del Grupo G deberá tener un buen desempeño en grupos para aspirar a mirar con buenos ojos los 16avos.

Dependiendo de la posición final en la tabla, las selecciones del Grupo G podrían continuar en estadios de Estados Unidos o desplazarse a otras sedes en México o Canadá para los octavos de final, cuartos de final y las rondas posteriores.

De Bruyne y Doku, las banderas de un Bélgica que aspira al título [foto: Getty]

Análisis de los equipos del Grupo G: fortalezas y debilidades

El Grupo G del Mundial 2026 presenta una mezcla interesante de selecciones con diferentes fortalezas y desafíos. Bélgica parte como favorita gracias a su experiencia en la copa del mundo y una generación de futbolistas que combina talento, físico y táctica. Su principal fortaleza es la solidez colectiva y la capacidad de resolver partidos cerrados, aunque deberá cuidar la renovación de su plantel para no perder frescura en la fase de grupos.

Egipto, por su parte, llega con la motivación de mejorar su desempeño tras el mundial 2018. Su fortaleza radica en la velocidad y el desequilibrio de sus atacantes, además de una defensa ordenada. Sin embargo, la falta de victorias históricas en el torneo puede pesar en los momentos decisivos, especialmente en partidos como el que disputará ante Nueva Zelanda el viernes 26 de junio, donde se jugarán gran parte de sus opciones de clasificación.

Irán es un equipo disciplinado y difícil de superar, con una defensa férrea y un juego físico que suele complicar a sus rivales. Su principal debilidad ha sido la falta de gol en los mundiales anteriores, lo que le ha impedido avanzar más allá de la fase de grupos. El duelo ante Bélgica el miércoles 24 de junio será una prueba clave para medir su evolución y ambición en este torneo.

Nueva Zelanda, finalmente, aporta un estilo de juego directo y mucha entrega física. Aunque parte como uno de los equipos menos experimentados del grupo, su fortaleza está en la cohesión y el espíritu de lucha. Su reto será mantener la concentración ante selecciones de mayor jerarquía y aprovechar al máximo sus oportunidades en partidos cerrados.

Bajo estas circunstancias, con el aporte que puede brindar cada equipo al desarrollo del Grupo G, se trata de una instancia impredecible y auspiciosa, para prenderse junto al televisor y no despegarse. Sin dudas, será una de las zonas más disputadas y parejas en el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

