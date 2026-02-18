Emelec debutará este fin de semana en la LigaPro visitando a Universidad Católica. Pero ahora todo cambia para el equipo azul de cara a este estreno en el campeonato ecuatoriano. El ‘Bombillo’ ya no podrá estar en el estadio Olímpico Atahualpa.

El partido entre Emelec y Universidad Católica se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado. ¿El motivo? El desmontaje del concierto de Alejandro Sanz en el estadio Olímpico Atahualpa. El cantante español se presenta este jueves, 19 de febrero, en la capital de los ecuatorianos.

Al ser una infraestructura muy importante y de gran tamaño se complica que césped esté en condiciones “libres” para el partido entre Emelec y Católica. Ahora el estreno del ‘Bombillo’ tendrá que ser en una cancha donde se llevó una gran decepción en 2025.

Aunque Emelec ha triunfado en varias ocasiones en el estadio Rodrigo Paz Delgado, su último recuerdo en 2025 es de una derrota en penales por las semifinales de la Copa Ecuador. El club perdió en ese momento la chance de llegar a la Copa Libertadores.

Este debut para Emelec ha pasado por varios cambios y dudas, puesto que, primero se especuló con la posibilidad de suspenderlo porque Católica podía avanzar en Copa Libertadores, pero no fue así. También está el tema de una posible sanción si el equipo azul no paga sus deudas.

Emelec empieza la LigaPro con 3 puntos menos

Esta LigaPro tiene un comienzo absolutamente complicado, puesto que, a diferencia de otras ocasiones, el club empieza sancionado este torneo y por ende con 3 puntos menos. Tendrá que revertir rápidamente esos puntos negativos para destacar en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Emelec contra Universidad Católica?

El debut de Emelec en la LigaPro contra Universidad Católica en la altura de Quito será el día sábado, 21 de febrero de 2026. El encuentro comenzará desde las 19H00 y marcará el comienzo en la temporada para el ‘Bombillo’, tras dos años peleando descenso.

En síntesis: