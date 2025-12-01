Janner Corozo estaría molesto en Barcelona por sorpresivo motivo

En general este 2025 ha sido marcado por un Barcelona que tuvo jugadores con rendimientos muy por debajo de lo esperado, y ahora revelan que uno de sus señalados tiene una molestia con el club. Janner Corozo hizo un pedido a la directiva que no fue respondido.

Según la periodista Gabriela Román de Las Dueñas del Balón, Janner Corozo habría pedido a la directiva que lo vendan al exterior. El jugador quiere volver al exterior y pidió en el mercado de mitad de año que se lo facilitaran.

La directiva hizo caso omiso y el jugador se quedará por lo menos hasta final de año, lo que generó molestia en Corozo. En lo deportivo, Corozo es un titular fijo en el once.

Janner Corozo solo ha tenido una experiencia en el exterior en el Everton de Chile pero ha recibido sondeos desde Perú, Brasil y México. Su salida no dejaría menos de 3 millones de dólares.

Cuando trascendió esta información, los hinchas replicaron que debido a ese malestar “es que está jugando tan mal”. Corozo es uno de los goleadores del equipo pero también falla goles en algunos partidos.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Janner Corozo – Selección de Ecuador

