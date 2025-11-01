Barcelona e Independiente del Valle pelearon el torneo ecuatoriano hasta el final y dos de sus titulares podrían dejar sus equipos en diciembre para juntarse en el 2026. Claudio Spinelli y Janner Corozo interesan al mismo equipo para la siguiente temporada.

Según medios peruanos, Alianza Lima tiene en planes a ambos jugadores para la próxima Liga 1. El interés por el extremo de Barcelona no es nuevo, ya lo sondearon a mitad de temporada, pero el club ‘torero’ no quiso desprenderse de su titular.

Claudio Spinelli es el goleador del torneo con 25 goles en el año entre todas las competiciones, su cotización no bajaría de los 3 millones de dólares. El ex Gimnasia y Esgrima de La Plata también tiene ofertas de otros mercados como Brasil y Argentina.

En el caso de Corozo, su traspaso rondaría el millón de dólares luego de su irregularidad en este cierre de temporada. Universitario de Perú también quiere a Spinelli y a Christian Cueva, también de LigaPro.

Corozo y Spinelli tienen contrato hasta el 2027, por lo que están lejos de irse libres. Janner tendría su segunda experiencia internacional tras haber estado en el Everton de Chile.

Janner Corozo – Everton en su única experiencia en el exterior.

¿Hasta cuándo tiene contrato Janner Corozo con Barcelona SC?

Janner Corozo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El jugador actualmente tiene un valor de mercado de 1.80 millones. Si el ‘Ídolo’ lo quiere vender debería hacerlo en los próximos meses o buscar una renovación para que no se vaya “gratis”.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

