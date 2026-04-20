Javier Rabanal es noticia en Perú, después de que se confirmara que Universitario ya no cuenta con él y el exDT de Independiente del Valle será despedido. El español llegó a Perú tras su grandes resultados en Ecuador, donde fue campeón. Pero no le fue como se esperaba.

El ciclo de Javier Rabanal cierra de la peor manera en Perú y de forma prematura, las derrotas en Copa Libertadores y la última ante Melgar precipitaron su proyecto. El entrenador estuvo lejos de demostrar lo que llegó a hacer en Ecuador.

Ahora bien, aunque Rabanal se quede sin trabajo en Perú, no inhabilita que pronto empiece a sonar para dirigir en Ecuador. Al igual que varios ex entrenadores de Independiente del Valle como Anselmi, Rescalvo, y Paiva, en LigaPro lo estarían buscando.

Además, hay grandes como Emelec o Barcelona SC que la pasan mal en estos últimos partidos y por eso se espera que Rabanal suene para estos dos clubes, sin embargo, un posible regreso solo se daría conforme las negociaciones entre ambas partes.

Javier Ranabal fue campeón en Ecuador con IDV. (Foto: GettyImages)

En Ecuador varios ex entrenadores de Independiente del Valle tuvieron ofertas de grandes de LigaPro como Miguel Ángel Ramírez o Martín Anselmi, mientras que otros como Ismael Rescalvo o Pablo Repetto sí aceptaron las propuestas y dirigieron a otros grandes.

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Los números de Javier Rabanal en Universitario

Como entrenador de Universitario, Javier Rabanal alcanzó a dirigir un total de 12 partidos entre todas las competencias. Sumando 5 victorias, 4 empates y se llevó un total de 3 derrotas. Al DT le tendrían que pagar el resto del contrato si no hay un acuerdo.

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