Barcelona SC se llevó una insólita derrota contra Macará en la LigaPro, en un partido que iba ganando hasta el minuto 80. Los amarillos vieron como les remontaron el encuentro, pero los hinchas se indignaron con el ‘Pipa’ Benedetto por sus publicaciones en Instagram.

El ‘Pipa’ había marcado el primer gol del encuentro y el que era el tanto de la victoria para los amarillos. Sin embargo, al club le remontaron y perdió. Esto no pareció afectar al jugador que en su cuenta oficial de Instagram se dedicó a “presumir” su gol.

Esto molestó a los hinchas, porque para Barcelona SC fue su segunda derrota consecutiva. Los amarillos perdieron y mal contra Boca Juniors y ahora Macará evita que se acerque a la cima de la tabla. El ‘Ídolo’ pasa por un momento delicado.

Benedetto viene siendo uno de los mejores jugadores de Barcelona SC; sin embargo, hay críticas para su estado físico. El delantero argentino no ha podido completar todavía 90 minutos en cancha y ante Macará nuevamente fue reemplazado.

El ‘Pipa’ presumía su gol en redes sociales. (Captura de pantalla)

Ahora Barcelona SC necesita volver al camino de la victoria y el ‘Pipa’ volver a ser importante en cancha para que las voces de las críticas se empiecen a apagar. Los amarillos han tenido momentos muy irregulares, ganando clásicos, pero perdiendo diferentes partidos.

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Los números de Benedetto en Barcelona SC

Barcelona SC ha jugado más partidos en el fútbol ecuatoriano que cualquier otro equipos, en este momento, de ahí que, Benedetto ya sume 14 encuentros entre todas las competencias. Marcando 4 goles en poco más de 800 minutos entre Copa Libertadores y LigaPro.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras la derrota de Barcelona SC:

En síntesis:

Darío Benedetto marcó un gol en la derrota de Barcelona SC frente a Macará .

marcó un gol en la derrota de Barcelona SC frente a . El delantero argentino registra 4 goles en 14 partidos disputados con el club ecuatoriano.

disputados con el club ecuatoriano. La afición criticó a Benedetto por publicar su gol en Instagram tras perder el encuentro.