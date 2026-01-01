Javier Rabanal salió campeón de la LigaPro con Independiente del Valle, pero en medio de una polémica decisión, el entrenador español dejó Ecuador. Ahora fue el mismo Rabanal el encargado de confesar momentos muy aterradores que vivió en Ecuador, por la inseguridad que atraviesa el país.

En diálogo con Radio Marca Tenerife, Javier Rabanal confesó lo terrible que fueron los últimos meses que vivió en Ecuador como DT de Independiente del Valle. La violencia e inseguridad que vive el país también atacó y muy duro al mundo del fútbol.

El ex DT de IDV, y nuevo entrenador de Universitario, confesó como tuvo que lidiar con la noticia de la muerte de varios jugadores, que resultaron siendo asesinados. Lo mismo le pasó de manera cercana con los propietarios de la casa donde él vivía, que resultaron muertos en un ataque armado.

Rabanal concluyó su relato haciendo referencia a Mario Pineida, un caso que aún sigue conmocionando a Ecuador. “Esta semana lo de Mario Pineida, el lateral de Barcelona de Guayaquil, que fue jugador de IDV. Fue a la carnicería y le pegaron 5 tiros. Eso es Ecuador“, comentó el estratega.

Estos y también los “desacuerdos” que el DT tuvo a la interna de Independiente del Valle dinamitaron que el entrenador salga tan solo una temporada después de estar en primera categoría. Ahora el estratega vivirá un nuevo reto con Universitario en Perú.

Los números de Javier Rabanal con Independiente del Valle

Javier Rabanal con Independiente del Valle jugó un total de 57 partidos entre todas las competencias en la temporada anterior. El DT sumó 31 victorias, 17 empates y tan solo 9 derrotas. Fue campeón de la LigaPro, y estuvo muy cerca de la final de la Copa Sudamericana.

Los fichajes de LigaPro que quiere Rabanal en Universitario

Para su nuevo Universitario, Javier Rabanal está trabajando en el fichaje de varios jugadores que dirigió o vio en la LigaPro. Los primeros nombres que suenan para el equipo ‘Crema’ son Michael Hoyos, Emerson Pata, Octavio Rivero, entre otros futbolistas.

