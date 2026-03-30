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Javier Rabanal podría ser despedido en Universitario en Perú, tras 3 meses en el cargo

Rabanal llegó como estrella a Perú y después de 3 meses, ya está en la cuerda floja.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Rabanal en la cuerda floja en Perú
© @Universitario/ Edit BVRabanal en la cuerda floja en Perú

Javier Rabanal fue campeón con Independiente del Valle en el 2025 en Ecuador. El entrenador hizo historia con IDV y ganó su segunda estrella local, se fue a Perú para dirigir Universitario de Deportes, y ahora lo que parecía bien encaminado pasa uno de sus peores momentos.

Universitario le habría puesto un ultimátum a Javier Rabanal para el próximo partido ante Alianza Lima. Si el entrenador, no logra una victoria en el Clásico estaría prácticamente fuera del cargo, de acuerdo a la revelación de Xavier Segovia.

La U lleva siendo el campeón de Perú en los últimos 3 años, de ahí que, exista inconformidad con el proceso de Rabanal, puesto que, el equipo ‘Crema’ se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos a 5 unidades de Alianza Lima.

El momento de Universitario no es bueno y el club lleva varios encuentros sin mostrar el nivel que se vino viendo en los últimos años. De ahí que, las miradas apunten a Rabanal y a su juego. En el Clásico ante Alianza serán locales y si pierden su eterno rival se les iría a 8 puntos.

Rabanal fue campeón con IDV. (Foto: GettyImages)

Rabanal fue campeón con IDV. (Foto: GettyImages)

Universitario también tomaría esta polémica decisión, en caso de perder, a pocos días del debut en Copa Libertadores. Todo esto expondría al proyecto que el DT español empezó, pero que no ha podido encarrilar en estos 3 meses que lleva en el cargo.

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Al frente de Universitario de Deportes, Rabanal apenas ha dirigido 8 partidos, sin embargo, suma 4 victorias, 3 empates y solo 1 derrota. No obstante, el juego y la regularidad de su equipo no convencen y las miradas estarían centradas en el partido ante Alianza Lima.

¿Rabanal tendría ofertas en la LigaPro?

Javier Rabanal también podría tener ofertas en la LigaPro en caso de ser despedido de Universitario. No obstante, de momento ningún grande lo buscaría, porque todos estos clubes mantienen firmes en el cargo a sus entrenadores, al menos hasta el Mundial 2026.

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En síntesis:

  • Javier Rabanal suma 4 victorias, 3 empates y 1 derrota en 8 partidos dirigidos.
  • Universitario ocupa el cuarto lugar con 15 puntos, a 5 unidades de Alianza Lima.
  • El club impuso un ultimátum ante Alianza Lima tras 3 meses de gestión del DT.
Jose Cedeño Mendoza
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